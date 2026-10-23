Maru Campos dijo que Jáuregui es corrupto: Ernestina Godoy

Fiscal Ernestina Godoy Ramos. (Cuartoscuro)

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, dijo que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, le dijo que el exfiscal de la entidad, César Jáuregui, es una persona que participa en actos de corrupción.

Esto, tras una reunión que sostuvieron ambas servidoras públicas, en la que la gobernadora también le comunicó a la fiscal que Jáuregui posee varios casinos y trabaja a través de prestanombres.

“Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su ex fiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres, que nos iba a dar la información y eso desde luego hace que la fiscalía abrió una nueva línea de investigación”.

En el encuentro, según Godoy, la gobernadora acusó al exfiscal de haber permitido que los agentes de la CIA participaran en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal, en el Municipio de Morelos, en Chihuahua.

“Una de las cosas que también me comentó y lo acordamos ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la federación que es delitos contra la ley de seguridad nacional traición a la patria y ellos iban a ir por delitos del fuero común”.

“Yo me reuní con la gobernadora de Chihuahua en mi oficina, ella me pidió una reunión y con todo gusto yo la recibí estuvo en la oficina un buen rato”.

“Me hice acompañar de David Boone que es el Fiscal Especializado de Control Regional”, dijo la titular de la FGR.