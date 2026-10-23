CNET pide destinar 28% del impuesto a turistas a la promoción turística de México

Turismo en México (Estrella Josento)

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) llamó al Gobierno federal a destinar el 28 por ciento de la recaudación del Derecho de No Residente (DNR), impuesto que pagan los visitantes internacionales al ingresar a México, al fortalecimiento de la promoción, la infraestructura y la competitividad de la industria turística.

La solicitud contempla recursos estimados en 7 mil 491 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 375 millones de dólares, que el organismo empresarial considera necesarios para impulsar la publicidad de los destinos nacionales, atender situaciones de crisis y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad turística.

El planteamiento se presenta después de que la Cámara de Diputados redujera la propuesta inicial de incremento del DNR para 2027, de 35.8 a 17.8 por ciento, de acuerdo con la información proporcionada por el sector.

Antonio Cosío Pando, presidente del CNET, reconoció la disposición del Gobierno de México para escuchar las propuestas de la industria y sostuvo que la reinversión de una parte de los recursos recaudados beneficiaría tanto a los grandes destinos turísticos como a las comunidades que dependen de esta actividad.

“El turismo no pide subsidios: pide que una parte de lo que el propio turista paga al llegar a México se reinvierta en el sector”, afirmó.

Cuestionan distribución de los recursos

El CNET señaló que, conforme al Paquete Económico 2027 que se discute en el Congreso, la distribución propuesta para la recaudación del DNR contempla asignar 57 por ciento a la Secretaría de la Defensa Nacional y 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración.

El 28 por ciento restante quedaría en la Tesorería de la Federación sin un destino específico etiquetado, por lo que el organismo empresarial plantea que esos recursos se orienten directamente a las necesidades de la industria turística.

El consejo recordó que el Derecho de No Residente fue creado en el año 2000 con el propósito de contribuir al financiamiento de la actividad turística y el control migratorio. Hasta 2018, la distribución de los ingresos contemplaba destinar 70 por ciento a promoción turística, 10 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y 20 por ciento a migración.

Sin embargo, esa asignación cambió a partir de 2019, lo que, según el sector, redujo la disponibilidad de recursos destinados específicamente a la promoción de los destinos mexicanos.

México dispone de recursos limitados para promoción

Entre los argumentos presentados por el CNET destaca que la promoción turística oficial del país opera actualmente con alrededor de 143 millones de pesos, equivalentes a unos 7.1 millones de dólares.

El organismo contrastó esa cifra con la inversión anual de República Dominicana, que destina aproximadamente 80 millones de dólares a la promoción turística, lo que refleja, a su juicio, la necesidad de fortalecer la capacidad de México para competir en los mercados internacionales.

La petición cobra relevancia ante el peso económico del sector. Según las cifras citadas por la representación empresarial, el turismo aporta cerca de 9 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y genera más de cinco millones de empleos.

Además, entre enero y agosto de 2026, México recibió 67.69 millones de visitantes internacionales, incluidos turistas, visitantes fronterizos y excursionistas, lo que representó un incremento de 6.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, el CNET también advirtió sobre una disminución de 4.8 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros por vía aérea durante esos ocho meses, en comparación con el año anterior.

Ante este panorama, el sector empresarial insistió en que destinar una parte de la recaudación del DNR a la promoción y al fortalecimiento de la infraestructura permitiría mejorar la competitividad de los destinos mexicanos, ampliar su alcance internacional y generar mejores condiciones para las empresas y las comunidades que dependen del turismo.

La propuesta busca que el debate sobre el Paquete Económico 2027 considere el papel de esta industria en la economía nacional y la necesidad de contar con recursos específicos para sostener su promoción y desarrollo.