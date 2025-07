En riesgo miles de empleos por aranceles del 30%: Concanaco; México no ha cumplido: American Society of México

La relación bilateral México--Estados Unidos en crisis por la aplicación unilateral de aranceles por parte del gobierno del presidente Donald Trump

El sector Comercio, Servicios y Turismo del país advirtió que los aranceles del 30% que anunció Donald Trump a todos los productos mexicanos a partir del primero de agosto pondrá en jaque a las cadenas productivas de ambas naciones y sobre todo provocará desempleo.

“Esta medida no resuelve los desafíos bilaterales; por el contrario, afecta cadenas productivas compartidas y pone en riesgo millones de empleos en ambos lados de la frontera”, alertó el presidente de la Confederación de llLammCámaras nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Octavio de la Torre,

Por su parte, la American Society of Mexico aseveró que la imposición de aranceles es reflejo de que “México no ha cumplido con sus obligaciones en materia de protección de propiedad intelectual conforme al TMEC.

“La falta de aprobación de la legislación secundaria para implementar la protección de datos de prueba para productos farmacéuticos y agroquímicos innovadores”, acusó

El presidente de American Society of Mexico, Larry Rubin, recomendó a México atender los pendientes clave para mantenerse como el socio estratégico más relevante para Estados Unidos.

“Presidenta (Claudia) Sheinbaum, desde The American Society of Mexico buscamos coadyuvar para que su gobierno logre resolver con éxito los pendientes que en Washington ya no se ven como asuntos menores, sino como grandes irritantes. Antes algunos se dejaban pasar. Hoy no, porque México ya no es un socio más: es el socio más importante de Estados Unidos”, señaló.

Por ello, le exigió reforzar el Estado de derecho en México pues el aumento de robos a transportistas, almacenes y empresas, junto con la operación de grupos del crimen organizado y la porosidad de las aduanas, afecta directamente el comercio bilateral y la competitividad regional.

ALEJAN INVERSIONES

Le advirtió que dificultar la llegada de capitales al país con la reciente imposición de nuevos requisitos y barreras a empresas estadounidenses que buscan invertir en México resulta preocupante, pues en un contexto de oportunidades históricas por el nearshoring, esas acciones envían una señal equivocada y puede alejar proyectos estratégicos de largo plazo.

Rubin advirtió que los tiempos han cambiado: temas que antes podían pasar desapercibidos, hoy son monitoreados de cerca por autoridades en Washington y por el sector privado norteamericano.

Para la American Society—agregó-- México tiene hoy una gran oportunidad de consolidarse como el socio más confiable de Estados Unidos. Esto implica actuar con firmeza, acelerar las reformas necesarias y garantizar certidumbre jurídica a quienes apuestan por el país.

En tanto quela Concanaco recalcó que la amenaza de aplicar aranceles del 30% lanzada este fin de semana, a través de una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, “es un recordatorio urgente de que México debe apostar con mayor decisión por hacer más competitiva su fuerza interna.

Octavio de la Torre dijo que la defensa mexicana “no puede limitarse a resistir: debemos activar nuestro mercado interno como motor solidario de crecimiento. No sólo como reacción política, sino como estrategia nacional de fondo”.