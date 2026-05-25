Huelga en el Monte de Piedad: Secretaría del Trabajo presenta alternativa terminar con el paro de labores

Huelga en el Monte de Piedad A pesar de la intervención del Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el sindicato se niega a levantar el paro laboral.

A casi ocho meses desde que inició la huelga en el Monte de Piedad, la situación se complica cada vez más para todos los usuarios que tienen sus prendas empeñadas en esta institución así como para los trabajadores quienes aún no logra establecer una mesa de diálogo para cumplir con las condiciones de su pliego petitorio.

El conflicto entre el sindicato y el patronato de esta histórica institución prendaria no cesa, pues el caso ya se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, organismo que podría definir el rumbo legal y operativo de una de las casas de empeño más importantes del país.

¿En qué va la huelga en el Monte de Piedad?

La tensión aumentó luego de que un Tribunal Colegiado solicitó formalmente a la Corte atraer el caso y determinar si la huelga debe considerarse legal o inexistente. De acuerdo con información difundida por medios nacionales, si la SCJN acepta revisar el expediente, el proceso podría prolongarse durante más de un año debido a los tiempos judiciales, análisis constitucionales y votaciones internas.

Sin embargo, si la Corte decide no atraer el asunto, el expediente volvería al Tribunal Colegiado, que podría emitir una resolución definitiva en cuestión de semanas.

En contraste, el líder sindical Arturo Zayún ha insistido en que el movimiento busca defender el contrato colectivo y denunciar presuntas violaciones laborales. Del otro lado, el patronato sostiene que las modificaciones propuestas son necesarias para garantizar la viabilidad financiera de la institución y evitar una eventual crisis operativa.

A pesar de ello, el caso aún no se esclarece y se espera que en las próximas semanas se defina el rumbo de este paro de labores que se ha tornado en un conflicto social debido a las repercusiones para las familias mexicanas que dependen de esta institución.

Secretaría del Trabajo propone frenar la crisis en el Monte de Piedad con esta propuesta

Mientras tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha intentado mediar en el conflicto mediante una propuesta que contempla una votación directa, libre y secreta entre todos los trabajadores para definir el rumbo de las negociaciones. La intención de la dependencia federal es reducir el desgaste económico y encontrar una salida que ambas partes estén obligadas a respetar y así, terminar con el paro de labores que sigue afectando a los usuarios.

A partir de esta propuesta el patronato decidió respaldar esta iniciativa para encontrar una solución justa para las partes. No obstante, Arturo Zayún ha puesto freno y señaló que buscará la revisión exhaustiva de dicho documento para corroborar que el contenido establezca la solución de las violaciones del contrato colectivo en pugna.

Mientras dicha verificación ocurre y aunque la institución ha asegurado que las prendas permanecen resguardadas y protegidas, la incertidumbre continúa creciendo conforme avanzan los meses sin operaciones normales.

La relevancia del caso va más allá del ámbito jurídico, pues especialistas laborales han señalado que la resolución podría sentar precedentes importantes sobre la legalidad de las huelgas, los alcances de los contratos colectivos y la intervención de tribunales en conflictos sindicales de gran impacto social como el que está sucediendo con la huelga en el Monte de Piedad.

Por ahora, el futuro de Nacional Monte de Piedad permanece en suspenso, mientras la Suprema Corte decide si tomará uno de los conflictos laborales más relevantes y mediáticos de los últimos años en México.