Conoce la alineación mundialista del campo mexicano: AGRICULTURA

Tequila FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCÍA /CUARTOSCURO.COM (Fernando Carranza García)

Con motivos de la Copa Mundial de Futbol 2026, México ya se encuentra listo para recibir a millones de aficionados en sus ciudades y estadios sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ante este panorama, y dejando de lado por un momento a la afición que se encuentra a la espera del silbatazo que marque el inicio del primer partido, el campo mexicano ya tiene listo a su “onces ideal”; una lista de productos agroalimentarios que destacan y además se encargan de colocar a México como una auténtica potencia exportadora en el marcador global.

En un comunicado que compartió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) aseguraron que la riqueza agrícola del país no se va a jugar sólo en la cancha, sino que también va a conquistar los paladares de todas las personas que visten los restaurantes, mercados, hoteles, estadios y mesas de las ciudades sedes.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), la cual está adscrita a AGRICULTURA, la alineación oficial es la siguiente: