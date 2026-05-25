Conoce la alineación mundialista del campo mexicano: AGRICULTURA

Con motivos de la Copa Mundial de Futbol 2026, México ya se encuentra listo para recibir a millones de aficionados en sus ciudades y estadios sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Ante este panorama, y dejando de lado por un momento a la afición que se encuentra a la espera del silbatazo que marque el inicio del primer partido, el campo mexicano ya tiene listo a su “onces ideal”; una lista de productos agroalimentarios que destacan y además se encargan de colocar a México como una auténtica potencia exportadora en el marcador global.
En un comunicado que compartió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) aseguraron que la riqueza agrícola del país no se va a jugar sólo en la cancha, sino que también va a conquistar los paladares de todas las personas que visten los restaurantes, mercados, hoteles, estadios y mesas de las ciudades sedes.
De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), la cual está adscrita a AGRICULTURA, la alineación oficial es la siguiente:
- 1. Cerveza: La campeona indiscutible de las exportaciones. Una “jugadora” de talla internacional que lidera el tablero y es reconocida en todo el planeta.
- 2. Tequila: El capitán y símbolo nacional. Lleva la identidad, el orgullo y el sabor de México a los cinco continentes.
- 3. Aguacate: El delantero estrella de los eventos deportivos. No hay súper domingo ni partido importante que se juegue sin su sabor y calidad.
- 4. Berries (frutos rojos): Veloces y dinámicas. Su crecimiento en los mercados internacionales ha sido un auténtico contragolpe letal.
- 5. Jitomate: El motor del equipo. Pieza clave de la alimentación global y uno de los productos más demandados en el mundo.
- 6. Carne de bovino: Fuerza y consistencia. Su creciente presencia internacional se debe a su impecable calidad sanitaria y trazabilidad.
- 7. Confitería: La “10” creativa del equipo. Transforma los productos del campo en dulces que cautivan los paladares extranjeros.
- 8. Galletas dulces: Representantes de la agroindustria con un valor agregado que equilibra el juego y que se pueden acompañar con un café.
- 9. Chile: El que le pone la pasión, el carácter y el “picante” al equipo. El emblema indiscutible de nuestra gastronomía.
- 10. Ganado bovino: El reflejo de la solidez y fortaleza del sector pecuario nacional.
- 11. Brócoli, col y coliflor: La muralla verde que demuestra la enorme diversidad y poderío hortícola de nuestras tierras.