Trump abre la puerta a un acuerdo arancelario con México en dos semanas

Guerra comercial (Yuri Gripas / POOL/EFE)

La Casa Blanca anunció este domingo que deja la puerta abierta a negociar con México los nuevos aranceles del 30% anunciados por el sábado por el presidente Donald Trump, de aquí al 1 de agosto, fecha en la que entrarían en vigor, en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional (NEC, en inglés) de la administración republicana, respondió a preguntas de la prensa sobre si los mexicanos (y la Unión Europea, afectada también con el mismo porcentaje) deben considerar el anuncio de estos impuestos como parte de la táctica (chantajista) de Trump o es un hecho que entrarán en vigor dentro de dos semanas, pase lo que pase.

“Bueno, estos aranceles son reales, si el presidente no obtiene un acuerdo que él piense que sea suficientemente bueno (entrarán en vigor), pero las conversaciones persisten y veremos dónde se asienta el polvo”, indicó Hassett este domingo en una entrevista con el programa ‘This Week’ de ABC.

El director del Consejo Económico Nacional reiteró que el 1 de agosto es el nuevo límite para que los países alcancen un acuerdo con Trump, tal como está marcado en la carta que el gobierno de EU envió este sábado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Texas admite dependencia de México

El congresista federal Tony Gonzales, de Texas, estado con la mayor relación comercial con México, aceptó que los nuevos aranceles podrían dañar su región, pero confió en que la carta de Trump permitirá un nuevo acuerdo con el Gobierno mexicano ante el tráfico de migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

“Estoy muy enfocado en la fecha del 1 de agosto, lo que eso significa es que el presidente Trump nos ha dado un par de semanas para tratar de lograr una solución y he visto a México cambiar”, declaró el legislador republicano en el programa ‘State of The Union’ de CNN.

Sheinbaum, confiada

La presidenta de México reaccionó con cautela al nuevo órdago del presidente de EU, invocando una vez más a negociar “con la cabeza fría”y con la confianza de lograr un acuerdo que evite los nuevos gravámenes.

Sheinbaum reivindicó la “experiencia” que ha adquirido a la hora de negociar con el equipo de Trump, rebatiendo, con datos en la mano, los resultados de la lucha contra el crimen organizado y la destrucción de laboratorios y la incautación de droga, cuyo destino final eran las calles de las ciudades de EU, para rebatir su reiterada acusación de que México no hace lo suficiente para combatir el tráfico de fentanilo.

¿Qué productos mexicanos se verían afectados?

Los aranceles afectarían especialmente a productos fuera del T-MEC, como productos agrícolas y manufacturas.

En el caso de las exportaciones agrícolas, el jitomate, aguacate, y cerveza son productos vulnerables; estados como Michoacán, Sinaloa y Jalisco verían pérdidas millonarias.

También sufrirían gravámenes productos textiles y electrónicos, por lo que las maquiladoras, en su mayoría concentradas en estados fronterizos, sufrirían por la menor competitividad en precios.

Las fábricas de automóviles y autopartes se verían gravemente impactadas, especialmente si los componentes no cumplen con las reglas del T-MEC, al igual que las fundidoras.

En el caso concreto de la pujante industria del jitomate, México y EU mantenían desde 1996 acuerdos bilaterales para permitir su exportación sin aranceles, siempre que se cumplan ciertas condiciones de precio y volumen. Sin embargo, en abril de 2025, el gobierno de Trump canceló unilateralmente el acuerdo vigente, lo que abre la puerta a un arancel del 20.91% a partir de este mismo lunes 14 de julio.

México fue el principal país de origen de las importaciones en EU en 2024, con un valor de casi 506,000 millones de dólares, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).