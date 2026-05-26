Jalisco afina motores y se declara listo para recibir el Mundial 2026

Jalisco ya calienta motores rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026. El Gobierno del Estado aseguró que la entidad está lista para convertirse en la sede “más mexicana” del torneo, con una estrategia integral que contempla seguridad, movilidad, turismo, salud y recuperación de espacios públicos para recibir a más de 3 millones de visitantes entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que el operativo mundialista será uno de los más grandes en la historia reciente del estado, con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno.

“Desplegaremos a más de 15 mil elementos de los tres niveles de gobierno en el Área Metropolitana de Guadalajara, y tendremos en operación el Centro de Monitoreo y Videovigilancia más moderno del país —C5 Escudo Jalisco—”, afirmó el mandatario.

La vigilancia se concentrará en puntos clave como el Estadio Guadalajara, el Centro Histórico de Guadalajara —donde se instalará el FIFA Fan Festival— y destinos turísticos como Chapala, Tequila, Tapalpa y Puerto Vallarta.

“Nuestro Centro Histórico estará listo para recibir el FIFA Fan Festival durante 39 días, compartidos en pantallas gigantes, gastronomía, cultura y experiencias completamente gratuitas para todas las edades”, señaló Lemus.

En materia de movilidad, el gobierno estatal anunció que en junio iniciará operaciones la nueva Línea 5 de electromovilidad, que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad. Además, la Carretera a Chapala fue renovada con concreto hidráulico, ciclovía, banquetas, iluminación y arbolado urbano.

También se habilitará un patio especial para vehículos de plataforma a menos de un kilómetro del aeropuerto, con acceso regulado y transporte gratuito desde la terminal aérea.

“Cuando las y los aficionados bajen del avión en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (…) encontrarán una nueva imagen urbana totalmente renovada”, explicó el gobernador.

Como parte de la experiencia para visitantes, Jalisco implementará herramientas digitales con códigos QR, chatbot y atención 24 horas, además de información turística y consular en distintos idiomas para facilitar la estancia de aficionados nacionales e internacionales.

La administración estatal también apuesta por el legado urbano del Mundial. Entre las obras destacan la renovación de Plaza Liberación y la rehabilitación del Paseo Cabañas, que contará con un espejo de agua y chorros interactivos frente al Hospicio Cabañas.

En el ámbito cultural, Guadalajara tendrá conciertos masivos gratuitos durante el torneo. Entre los artistas confirmados están Maná y Alejandro Fernández, quienes se presentarán en la Glorieta Minerva. También está contemplada la participación de Plácido Domingo durante el partido entre España y Uruguay.

En salud, el gobierno estatal afirmó que existe vigilancia epidemiológica preventiva en aeropuertos y hospitales, además de protocolos especiales para eventos masivos.

Para mejorar la movilidad durante los partidos, las clases de educación básica serán virtuales los días en que haya encuentros mundialistas en Guadalajara.

“Vamos a recibir al mundo al Estilo Jalisco: con orgullo, con hospitalidad, con alegría y con la grandeza de nuestra gente”, concluyó Pablo Lemus.

Lo que tendrá Jalisco rumbo al Mundial 2026