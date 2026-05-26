Sin acuerdos CNTE con Gobernación y SEP

Sin acuerdos CNTE Sin acuerdos, concluye encuentro entre integrantes del magisterio disidente de la CNTE y los titulares de Gobernación y Educación Pública, luego de casi siete horas de reunión a puerta cerrada (Rogelio Morales Ponce)

Concluyó sin acuerdos el encuentro a puerta cerrada entre una comisión representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con Gobernación y Educación, después de poco más de siete horas de reunión.

Luego de que las secretarías de Gobernación y de Educación refrendaron su disposición al diálogo, en encuentro concluyó sin acuerdos, y con la amenaza de que integrantes del magisterio disidente del país extenderá a nivel nacional el paro de labores, lo que eventualmente afectaría a millones de estudiantes, no sólo del estado de Oaxaca, en donde inició el paro de labores de las y los maestros.

Una comisión representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ingresó pocos minutos después del mediodía de este martes, al antiguo Palacio de Cobián, con la encargada de la política interior del país, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; así como el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Los maestros integrantes de la CNTE, iniciaron una serie de movilizaciones en la ciudad de México los pasados lunes y martes de la semana en curso en la Ciudad de México, en demandan de que sea abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, eliminar el actual sistema de cuentas individuales administradas por Afores para volver a un régimen de pensiones solidarias, al argumentar que las modificaciones que se hicieron perjudica el monto de las jubilaciones y pensiones que recibirán de los trabajadores de la educación.

En materia de la Reforma Educativa, las y los maestros de la Coordinadora demandan la eliminación total de los rasgos neoliberales de las reformas educativas, así como la cancelación de cualquier evaluación punitiva que afecte la permanencia de los docentes, en tanto que en mejora salarial, demandan un incremento del 100%, contra el 9% de incremento que en días pasados ofreció la SEP, ante el argumento de que los incrementos propuestos históricamente son insuficientes ante el costo de vida, así como un incremento al presupuesto destinado al sector educativo, la solución a problemáticas locales, como pagos atrasados y recontrataciones, y el cese a la represión de los maestros