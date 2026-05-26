Familiares de El Chapo detenidos hasta el momento: cronología de las capturas La detención de Isai “N”, sobrino de El Chapo, se suma a la larga lista de familiares del capo sinaloense que han sido detenidos (CUARTOSCURO.COM)

Tras la reciente detención de Isai “N”, sobrino de El Chapo, conoce quiénes son todos los familiares del capo sinaloense que han sido detenidos.

Derivado de las acciones realizadas por autoridades en contra de estructuras criminales, como el Cártel de Sinaloa, continúan las detenciones de familiares de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder de este cártel.

Desde sus hijos, hasta esposas y familiares políticos, a la larga lista se suma la más reciente detención de Isai “N”, sobrino de El Chapo, este 26 de mayo en Nogales, Sonora, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

¿Quiénes son los hijos de El Chapo que han sido detenidos?

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”, tiene al menos 10 hijos reconocidos públicamente, de los cuales actualmente dos se encuentran recluidos en Estados Unidos a la espera de una sentencia.

Ovidio Guzmán López, primer hijo de El Chapo en ser capturado y extraditado a Estados Unidos, fue detenido en dos ocasiones diferentes; la primera sucedió en octubre de 2019 en Culiacán. Sin embargo, fue liberado al poco tiempo, derivado de los enfrentamientos del llamado Culiacanazo.

No obstante, en enero de 2023, Ovidio Guzmán fue detenido de nueva cuenta; tras esta detención, fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente espera una sentencia tras haberse declarado culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico.

Mientras que el 25 de julio de 2024 se llevó a cabo la detención de Joaquín Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo Guzmán, por parte de autoridades estadounidenses.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades estadounidenses, Joaquín Guzmán López habría sido detenido en El Paso, Texas, junto a Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa junto con El Chapo.

Sin embargo, Ovidio y Joaquín Guzmán no son los únicos hijos del capo sinaloense en ser detenidos, pues su hijo Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de la célula delictiva “Los Chapitos”, también cuenta con registros criminales, ya que en junio de 2005 fue detenido en Zapopan, Jalisco. A pesar de haber sido acusado de lavado de dinero, en abril de 2008 fue absuelto por falta de pruebas.

Los hermanos y las esposas: las primeras detenciones del círculo cercano de El Chapo

Además de los hijos de El Chapo Guzmán, dos de sus hermanos también han enfrentado cargos criminales; mientras que uno de ellos cumplió con su condena, el otro fue asesinado durante su tiempo en prisión.

Arturo Guzmán Loera, hermano menor de El Chapo, fue detenido en 2001; sin embargo, en 2004, durante su reclusión en el Penal del Altiplano, una de las prisiones de mayor seguridad en México, fue asesinado por un recluso mientras este conversaba con su abogado.

Asimismo, en 2005 fue detenido otro de los hermanos de El Chapo, Miguel Ángel Guzmán Loera, quien fue sentenciado a 13 años y 3 meses por lavado de dinero y portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, en 2017 fue liberado tras una reducción en su sentencia.

Por otra parte, las esposas de El Chapo no han quedado libres de enfrentar a la justicia. En febrero de 2021, Emma Coronel Aispuro, tercera esposa del capo sinaloense, fue detenida en Estados Unidos tras ser acusada de distribución de drogas y lavado de dinero. Por estos cargos fue sentenciada a tres años de prisión, siendo liberada el 13 de septiembre de 2023.

Además de Emma Coronel, la segunda esposa de El Chapo, Griselda López Pérez, también fue detenida, aunque brevemente, en 2010. Mientras que en 2012 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la señaló como colaboradora del Cártel de Sinaloa.