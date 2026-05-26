Aclara FGJCDMX que no ha imputado a Maru Campos por secuestro

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua Maru Campos, gobernadora de Chihuahua (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que no ha realizado imputaciones por algún delito a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Campos Galván mencionó que Javier Corral inició una denuncia por el delito de secuestro y que el Ministerio Público capitalino la citó para comparecer.

Sin embargo, la FGJCDMX detalló que la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales llevó a cabo las diligencias correspondientes y agotó las líneas de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Según Campos Galván, dicha denuncia fue promovida por Javier Corral, debido a que se intentó ejecutar una orden de aprehensión por el delito de peculado en contra del político cuando se encontraba en un restaurante en la Ciudad de México en 2025 y el entonces encargado de la FGJCDMX, Ulises Lara, acudió al sitio para impedirlo.

Como resultado de dicha investigación, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir.

La Fiscalía agregó que dicha determinación ministerial fue posteriormente validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada a Javier Corral.

La audiencia cuya celebración fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal.

Por lo tanto, dijo la FGJCDMX, la notificación de dicha audiencia deriva de una orden judicial relacionada con el trámite de esa impugnación y no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público derivado de la denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado”.

“Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir por parte de esta Fiscalía”, subrayó la FGJCDMX.