Pensión del Bienestar julio 2026: este es el calendario de pagos por letra para el nuevo depósito

La espera terminó para millones de personas inscritas en la Pensión del Bienestar, ya que finalmente se dieron a conocer las fechas en las que comenzarán a dispersarse los recursos correspondientes al bimestre julio-agosto de 2026.

Como ya es tradición, la Secretaría de Bienestar realizará los depósitos de manera escalonada, utilizando la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario para organizar los pagos y evitar largas filas en las sucursales del Banco del Bienestar.

Este apoyo económico representa uno de los programas sociales más importantes del país, pues beneficia a adultos mayores, personas con discapacidad y otros sectores de la población inscritos en los distintos esquemas del Bienestar.

¿Cómo será el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar en julio de 2026?

El depósito comenzará durante los primeros días de julio y se distribuirá conforme al orden alfabético del primer apellido de los beneficiarios.

El esquema busca agilizar la entrega de recursos y disminuir la concentración de personas en cajeros automáticos y sucursales bancarias.

De esta manera, quienes tengan apellidos que comiencen con las primeras letras del abecedario serán los primeros en recibir el dinero, mientras que las letras finales cobrarán en los últimos días.

Calendario tentativo de pagos por letra de la Pensión del Bienestar

Miércoles 1 : Apellidos con letra A

: Apellidos con letra A Jueves 2 : Apellidos con letra B

: Apellidos con letra B Viernes 3 : Apellidos con letra C

: Apellidos con letra C Lunes 6 : Apellidos con letra C

: Apellidos con letra C Martes 7 : Apellidos con letras D, E, F

: Apellidos con letras D, E, F Miércoles 8 : Apellidos con letra G

: Apellidos con letra G Jueves 9 : Apellidos con letra G

: Apellidos con letra G Viernes 10 : Apellidos con letras H, I, J, K

: Apellidos con letras H, I, J, K Lunes 13 : Apellidos con letra L

: Apellidos con letra L Martes 14 : Apellidos con letra M

: Apellidos con letra M Miércoles 15 : Apellidos con letra M

: Apellidos con letra M Jueves 16 : Apellidos con letras N, Ñ, O

: Apellidos con letras N, Ñ, O Viernes 17 : Apellidos con letras P, Q

: Apellidos con letras P, Q Lunes 20 : Apellidos con letra R

: Apellidos con letra R Martes 21 : Apellidos con letra R

: Apellidos con letra R Miércoles 22 : Apellidos con letra S

: Apellidos con letra S Jueves 23 : Apellidos con letras T, U, V

: Apellidos con letras T, U, V Viernes 24: Apellidos con letras W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan respetar la fecha asignada para cada letra, ya que acudir antes no adelanta el depósito y únicamente genera filas innecesarias.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios?

El monto dependerá del programa social al que pertenezca cada persona.

Entre los apoyos que se depositarán durante este operativo destacan:

Pensión para Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa Mujeres Bienestar, en los estados donde ya opera.

Cada beneficiario recibirá el importe correspondiente al cuarto bimestre del año directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día?

No. Uno de los errores más comunes es pensar que el recurso debe retirarse inmediatamente después del depósito.

En realidad, el dinero permanece seguro dentro de la cuenta bancaria, por lo que los beneficiarios pueden acudir al cajero o utilizar su tarjeta para realizar compras cuando les resulte más conveniente.

Esto también ayuda a evitar filas, tiempos de espera prolongados y aglomeraciones durante los primeros días del operativo.

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Existen varias formas de verificar que el pago ya fue realizado:

Desde la aplicación del Banco del Bienestar

En cajeros automáticos

En sucursales

Recomendaciones para cobrar la Pensión del Bienestar

Las autoridades aconsejan seguir algunas medidas básicas para proteger el recurso:

No compartir el NIP de la tarjeta

Evitar aceptar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos

Acudir acompañado si el beneficiario lo considera necesario

Guardar el comprobante de retiro

Recordar que el dinero permanecerá disponible aunque no se retire el mismo día

Con el inicio del calendario de pagos de julio de 2026, millones de familias volverán a recibir uno de los apoyos económicos más importantes del Gobierno de México. La recomendación principal sigue siendo revisar la fecha correspondiente a la letra del primer apellido, esperar el depósito y utilizar la tarjeta con tranquilidad, ya que el recurso permanecerá resguardado en la cuenta hasta que el beneficiario decida disponer de él.