No habrá alianza Morena-PVEM en SLP; Ruth González no se registra y no se medirá en la encuesta

Los senadores del PVEM, Manuel Velasco y Ruth González Silva, durante la Sesión Ordinaria en la Cámara alta (Graciela López/Cuartoscuro)

Rumbo a la elección del 2027 — El penúltimo día de registro de aspirantes de Morena, PVEM y PT a alguna de las coordinaciones estatales rumbo a los comicios del 2027, se caracteriza por la ausencias de algunos contendientes como Santiago Nieto que prefirió hacerlo via digital u otras como la senadora del PVEM, Ruth González que de plano no se registró para evitar “provocaciones”.

Enmedio de la polémica por el candado de nepotismo que prohibe a Morena apoyar su eventual candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, la senadora Ruth González, Esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo no se registró cin lo cual no será medida en la encuesta para definir al o la coordinadora estatal en esa entidad.

Con ello se perfila una ruptura en la alianza oficialista en esa entidad rumbo a los comicios del 2027 donde el PVEM y Morena contenderán por separado.

“ Ellos tienen una auto regulación contra el nepotismo, en e ese escenario sería una provocación ( registrar a Ruth González), hasta en el desacuerdo, nos vamos a poner de acuerdo”, explicó el encargado de alianzas del PVEM, Arturo Escobar

El dirigente pevenista confirmó que “hoy por hoy” Morena y PVEM competirán por separado en San Luis Potosí.

Pará SLP se registraron Carlos Arreola de Morena y Gerardo Sánchez del PT.

Muy temprano arrancaron los registros de Querétaro donde el ex titular del IMPI, Santiago Nieto prefirió hacer su registró via digital y no acudió a la sede del WTC donde se realiza la pasarela de aspirantes a las gubernaturas rumbo al 2027.

Quienes si acudieron fueron el diputado Gilberto Herrera, Luis Humberto Fernandez, Beatriz Robles, Alejandra Ortega y Laura Patricia Polo Herrera.

Una vez terminado el proceso de registro habrá un tiempo respecto a la ruta que se ha trazado y los aspirantes trabajarán en territorio, “siempre poniendo por encima de cualquier actividad la defensa de la soberanía y de la transformación en México”, explicó la presidenta de alianzas de Morena, Citlalli Hernández.

La Crónica de Hoy 2026