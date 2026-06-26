Relevan titularidad del Tren Maya; asume el nuevo director desde Banjército

Exige PAN frenar operación del Tren Maya (Elizabeth Ruiz)

La dirección del Tren Maya, proyecto a cargo de las fuerzas armadas mexicanas, cambia de manos y ahora será responsabilidad del general Ciro Mondragón Rivero, quien deja la capitanía de Banjército. La movida fue confirmada por la primera mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, quien adujo que el cambio obedece a un relevo “normal”, dado que el general saliente, Óscar Lozano, debe atender otras resposabilidades, una rotación de labores que sucede cada tres o cuatro años.

Entre las asignaciones anteriores de Mondragón están la jefatura de la subsección de Seguridad Pública S-7, es decir, Operaciones contra el Narcotráfico (2007-2010); y la jefatura de la Sección de Investigación y Docencia Militar de la Escuela Superior de Guerra, en 2016; también fue jefe del Estado Mayor de la 24/a. Zona Militar en Cuernavaca en 2020. En cuanto a Lozano, la presidenta adelantó que será incorporado a otras tareas.

El relevo ocurre luego de que, a diferencia del AIFA, el Tren Maya ha sufrido pérdidas millonarias allende los subsidios con los que cuenta por parte del gobierno federal para garantizar su operación. La sanidad financiera del proyecto turístico se vio afectada por la pérdida de 9.9 millones de pesos al día al cierre del año 2025, 2.9 millones de pesos más que en 2024. El Tren Maya dilata cada vez más sus costos operativos dado el incremento en los servicios que le son accesorios y generales, gastos que se doblaron durante el año pasado al tiempo que sus ingresos avanzan con lentitud.