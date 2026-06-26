Acuerdan plan emergente para fortalecer la competitividad del Caribe Mexicano

Ante los retos que enfrenta el principal destino turístico del país, representantes del sector hotelero y autoridades de los gobiernos federal y estatal acordaron trabajar de manera conjunta en un Plan Emergente para fortalecer la competitividad del Caribe Mexicano y evitar afectaciones económicas en la región.

La reunión fue encabezada por el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano junto con la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra. Durante el encuentro se analizaron los principales problemas que actualmente afectan al sector turístico y que podrían disminuir la llegada de visitantes si no se atienden de forma inmediata.

Los representantes del sector hotelero señalaron que la situación requiere acciones rápidas y coordinadas, por lo que coincidieron en que ya no es momento de realizar diagnósticos prolongados, sino de implementar estrategias que permitan mantener la competitividad del Caribe Mexicano frente a otros destinos turísticos del mundo.

Como resultado del encuentro se definieron cuatro ejes principales que formarán parte del Plan Emergente. El primero está relacionado con la conectividad aérea, ya que se buscará gestionar nuevas rutas y recuperar vuelos y asientos perdidos en mercados considerados estratégicos. Con ello se pretende facilitar la llegada de turistas nacionales e internacionales.

El segundo eje contempla reforzar la promoción turística mediante campañas internacionales que ayuden a mejorar la imagen del Caribe Mexicano y contrarresten las percepciones negativas que puedan afectar la decisión de los viajeros al momento de elegir su destino para vacacionar.

Otro de los temas prioritarios será la atención al sargazo, fenómeno que en los últimos años ha impactado varias playas de Quintana Roo. Las autoridades y el sector privado acordaron impulsar soluciones de corto plazo para disminuir los efectos de esta alga en las costas y mejorar la experiencia de quienes visitan la región.

El cuarto punto del plan busca proteger el empleo de miles de personas que dependen directa o indirectamente de la actividad turística. Para ello se planteó que todas las acciones que se implementen tengan como objetivo conservar la competitividad del destino y mantener la estabilidad económica de Quintana Roo.

Como primer paso, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y las autoridades iniciarán una ruta de trabajo para elaborar una propuesta técnica que sirva de base para el Plan Emergente. Esta propuesta permitirá definir las acciones prioritarias y gestionar los recursos necesarios para ponerlas en marcha lo antes posible.

Además, ambas partes acordaron mantener reuniones periódicas para dar seguimiento a los avances, revisar los resultados obtenidos y realizar los ajustes necesarios. Con ello buscan que las estrategias no se queden únicamente en acuerdos, sino que puedan aplicarse en beneficio del sector turístico.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano reiteró su disposición para colaborar con los gobierno federales y estatales con el propósito de mantener el liderazgo turístico de la región.