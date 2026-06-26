Italia fortalece su presencia industrial en México con mayor inversión en maquinaria y tecnología

Italia continúa ampliando su presencia en el mercado mexicano gracias al crecimiento en la venta de maquinaria y tecnología para diversos sectores industriales. De acuerdo con información de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior (ICE), las empresas italianas han incrementado su participación en el suministro de equipos industriales para México, consolidándose como uno de los principales socios comerciales del país en este rubro.

Durante el primer trimestre de 2026, la maquinaria italiana alcanzó una participación de mercado de 5.6 por ciento en México, una cifra superior a la registrada en años anteriores. Los datos muestran un crecimiento constante, ya que en 2025 la cuota fue de 5.2 por ciento, mientras que en 2024 y 2023 fue de 5.1 y 4.9 por ciento, respectivamente.

La directora de la Agencia Italiana para el Comercio Exterior en México, Olga Gravela, señaló que estos resultados reflejan la creciente competitividad de las empresas italianas y demuestran que sus productos continúan ganando espacio dentro de sectores industriales considerados estratégicos para la economía mexicana.

Actualmente, Italia compite con países como Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el suministro de maquinaria para la industria mexicana. Sin embargo, el crecimiento registrado en los últimos años confirma que las compañías italianas han logrado posicionarse como una alternativa importante gracias a la calidad de sus equipos y a la incorporación de nuevas tecnologías.

El fortalecimiento de la relación económica entre ambos países ocurre en un contexto de intercambio comercial que ronda los 11 mil millones de dólares anuales. Según cifras presentadas por el embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, México se ha convertido en el segundo socio comercial más importante de Italia en todo el continente americano.

El diplomático destacó que la reciente modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea representa una oportunidad para ampliar el comercio, atraer nuevas inversiones y fortalecer la cooperación económica entre ambas naciones durante los próximos años.

Especialistas del sector consideran que el crecimiento de las empresas italianas responde a la necesidad que tiene la industria mexicana de incorporar procesos más modernos y eficientes. Entre las principales áreas donde existe una mayor demanda destacan la automatización industrial, la manufactura avanzada, la digitalización de procesos y las soluciones enfocadas en el ahorro de energía.

Además, compañías italianas dedicadas a la fabricación de maquinaria, equipos para energía y tecnologías industriales consideran a México como un mercado estratégico para expandir sus operaciones, debido a la importancia que tiene el país dentro de las cadenas globales de producción.

Los sectores relacionados con energías renovables, manufactura inteligente y automatización son vistos como algunas de las áreas con mayor potencial para fortalecer la competitividad de las empresas mexicanas frente a los desafíos del mercado internacional.

Estos temas fueron abordados durante la tercera edición del Día Nacional del “Made in Italy”, celebrado en la Ciudad de México, donde representantes del gobierno y empresarios de ambos países coincidieron en la importancia de seguir impulsando la cooperación tecnológica e industrial.

Durante el encuentro también se destacó que muchas empresas instaladas en México ya utilizan tecnología italiana en sus procesos productivos y que existen oportunidades para atraer nuevas inversiones relacionadas con la transformación digital y la transición energética.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), Sergio Contreras Pérez, afirmó que la colaboración entre México e Italia demuestra que la innovación, la calidad y el desarrollo tecnológico son factores fundamentales para fortalecer la competitividad, generar crecimiento económico y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para ambas naciones.