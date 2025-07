Una formación única para que docentes mexicanos transformen sus comunidades junto a sus estudiantes

Salón de clases en Mèxico Salón de clases en Mèxico (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

UNESCO y Learning by Helping lanzan una nueva oportunidad única para instituciones educativas de América Latina: formar a sus equipos docentes con una certificación internacional orientada a la sostenibilidad, la innovación y el impacto real en el aula. La formación iniciará en septiembre y durará tres meses. Ya están abiertas las inscripciones, con cupos limitados: www.learningbyhelping.com/unesco.

La Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible es un programa formativo internacional de alta calidad, online y en vivo dirigido a escuelas y profesionales de la educación de México y el resto de los países de América Latina y el Caribe. El objetivo es que aprendan a crear proyectos de impacto social, ambiental y económico junto a sus estudiantes.

Para aumentar el impacto de esta nueva convocatoria, UNESCO y Learning by Helping crearon un esquema de financiamiento basado en un modelo de inscripción de muy bajo costo que requiere de un único ticket social de USD 50. De esta forma es posible garantizar la accesibilidad a un programa internacional y de calidad a más docentes.

¿Qué resultados tuvo en las aulas en 2024? Más de la mitad de los docentes notó que sus estudiantes entienden mejor los temas de sostenibilidad. El 50% vio un mayor interés por trabajar en equipo, muchos comentaron que ahora hay más participación en clase; un 32% dijo que sus estudiantes se interesan más por proyectos sociales.

¿Por qué es importante llevar la sostenibilidad a las escuelas? Día a día se publican noticias sobre guerras, crisis climáticas, migratorias, sanitarias, económicas y sociales. ¿Es posible tener un mundo más sostenible en este escenario? Desde Learning by Helping consideran que la solución está en las aulas, pero son conscientes de que los sistemas educativos enfrentan el enorme reto de formar nuevas generaciones capaces de imaginar y construir soluciones sostenibles.

“No se trata de una capacitación más, es una causa, es un proceso de inmersión pedagógica con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde educadores de todos los niveles son acompañados para formar en sostenibilidad a sus estudiantes desde una experiencia que les permite resolver problemas reales de sus comunidades”, explicó Tomy Megna, Director Ejecutivo de Learning by Helping,

¿Por qué es importante sumarte con tu escuela?

Porque esta certificación integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la práctica educativa.

Porque ofrece una formación avalada por UNESCO y reconocida a nivel internacional.

Porque permite desarrollar proyectos educativos reales, con impacto directo en comunidades.

Porque es una oportunidad concreta de fortalecer capacidades docentes internas de forma accesible y escalable.

¿Qué opinan los y las docentes que cursaron la primera edición?

Maribel Arcos Santiago, docente de primaria en Atlacomulco, México, compartió: “La Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible ha dejado un impacto muy significativo en mi vida personal y profesional, especialmente en mi conciencia social y planetaria. Este aprendizaje me permitió concretar proyectos importantes, como el canal de YouTube ‘La Maestra Rural’, que difunde el impacto de esta certificación. Sin duda, mi vida como docente no volverá a ser igual después de esta experiencia con UNESCO y Learning by Helping”.

Daniel Ochoa Flores, docente universitario en Monterrey, México, afirmó: “Esta certificación marcó un antes y un después en mi vida. Gracias a ella, comprendí el poder del trabajo en equipo, la determinación y la pasión por un mundo mejor. Creo que todos los docentes de América Latina deberían participar en esta formación si buscan transformar su entorno y la calidad de vida de quienes los rodean. Gracias a Learning by Helping y UNESCO por enseñarnos, con el ejemplo, que las alianzas para un mundo mejor son reales y posibles”.

Un movimiento que crece y que no se detiene

La segunda edición de la Certificación Docente en Innovación Social para el Desarrollo Sostenible comenzará en septiembre de 2025 y durará tres meses, en modalidad online y en vivo. Pueden inscribirse docentes de nivel inicial, primario, secundario y universitario, equipos de formación, dirección, coordinación e inspección y profesionales de la educación de México. No se necesitan conocimientos previos, sólo el entusiasmo de aprender y enseñar. Las clases se dictarán de manera sincrónica, con acceso posterior al material grabado para quienes no puedan asistir en vivo.

“En Learning by Helping tenemos una visión muy clara: crear una red, un movimiento que no se detiene en su objetivo de salvar el mundo. El único modo de lograrlo es llevar la sostenibilidad a cada aula del planeta. Parece ciencia ficción, pero el plan ya está en marcha. Lanzamos una nueva edición de una Certificación que busca brindar herramientas concretas para que educadores de México y otros países de la región sean protagonistas de esa transformación que necesitamos”, afirmó Megna.

“Para nosotros es importante brindar herramientas a nuestros docentes que apoyen su proceso de formación continua. Esta certificación busca ser no solamente una oportunidad formativa para mejorar las prácticas docentes, sino también una oportunidad de enriquecimiento personal, conociendo mejor el mundo que habitamos. La colaboración con Learning by Helping, así como con diversas organizaciones, ministerios y referentes regionales, es un privilegio, porque nos permite fortalecer este programa y su impacto en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos. Cuando se combinan las buenas ideas, el conocimiento sólido y la voluntad de nuestros docentes por seguir aprendiendo, el resultado siempre es transformador”, destaca Zelmira May, Especialista en Educación de UNESCO.

Durante tres meses, cada participante desarrolla su propio proyecto con el acompañamiento de mentorías personalizadas para retroalimentar el proceso para que cada idea alcance su máximo potencial. Además, se ofrecerá a los mejores proyectos la posibilidad de aplicar a financiamiento para que puedan llegar al siguiente nivel.

Quienes participen del 70% de las clases, recibirán un certificado oficial de realización exitosa del programa, emitido por Unesco y Learning by Helping. Si además crean un proyecto educativo para la sostenibilidad, recibirán su certificación con honores por su contribución a la educación para la sostenibilidad. En ambos casos se trata de un documento oficial validado con tecnología blockchain.