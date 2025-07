Jugadora de voleibol adaptado, la adversidad nunca la venció 

Luz Yaneth, ejemplo de constancia y lucha Luz Yaneth Aceves, perdió su brazo izquierdo en un accidente a los 15 años, pero supo enfrentar el nuevo camino que la vida le ponía por delante. Hoy se prepara para ir a Brasil a la Copa de las Américas, en Brasil

Luz Yaneth Aceves González, no conoce el “no puedo”, no está dentro de su vocabulario. Desde temprana edad, a los 12 años, supo que su vida estaría dedicada a lo que ya comenzaba a definirse como una de sus mayores pasiones en la vida y que hasta el día de hoy lo sigue siendo a sus 39 años: jugar voleibol.

A casi un mes de distancia, Luz Yaneth se alista para alcanzar su sueño, para lo que se ha venido preparándose a lo largo de su vida: representar a México a nivel internacional y participar en la Copa de las Américas, en Brasil, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto del 24 al 31.

Orgullosa representante del IMSS Jalisco, acude a la justa deportiva, como capitana e integrante del equipo en voleibol adaptado, o como también se le conoce “paravoley” o voleibol sentado.

Para Luz Yaneth, el no puedo, no existe Luz Yaneth Aceves González, se convirtió en capitana del equipo mexicano que participará en Brasil en la Copa de las Américas, en la disciplina de voleibol adaptado

Un accidente que le da un giro a su vida

Con férrea voluntad de siempre salir adelante, Luz Yaneth se sobrepuso a la pérdida de su brazo izquierdo como consecuencia de un accidente carretero, el cual le arrebató la vida a un primo de ella, pero a la propia Luz, le dio una segunda oportunidad.

Con la fortaleza que pocos pudieran tener a la edad de 15 años, Luz Yaneth cuenta en entrevista con Crónica, que aceptó la prueba que la vida misma la presentaba.

En un viaje familiar, el autobús en el que viajaban el exceso de velocidad ocasionó que la unidad se volcara. En el accidente Luz Yaneth perdió su brazo izquierdo, el cual prácticamente quedó prensado a abajo del autobús y la cinta asfáltica, su extremidad derecha había resultado también con múltiples daños, pero la decisión se tomó a tiempo:

Tomaron los tendones de su brazo izquierdo para salvar el derecho y a partir de ese momento vino la etapa de la difícil y dolorosa recuperación, siempre con el acompañamiento de su familia.

“Recuerdo cuando estaba en terapia intensiva haber visto un túnel, la luz al final y escuché una voz que decía: `no es tu tiempo, regrésate´, y fue cuando comprendí que prácticamente había vuelto a nacer, y volver a aprender a hacer todo desde vestirme, amarrarme los zapatos, peinarme, maquillarme, cocinar... Hoy quiero ser un ejemplo para mis hijos, que cuando ellos sean grandes digan: `mi mamá nunca se dio por vencida, siempre luchó por sus sueños y los alcanzó´”.

Para Luz Yaneth, el voleibol ya sido su pasión Desde los 12 años, Luz Yaneth siempre soñó con representar a México en unos juegos olímpicos, la vida le enseñó que no hay discapacidad que le impida alcanzar su sueño

“Quíteme a mi el brazo y póngaselo a ella”

Luz Yaneth, es la segunda de cuatro hermanos (uno mayor y dos más pequeñas que ella), y en su amorosa familia, quizá al que más le dolió lo que estaba pasando fue a su papá, quien no se atrevía a decirle que su brazo izquierdo había sido amputado, mientras que su mamá, quien también tuvo que ser internada, cuando pudo ir a ver a su hija, sin pensarlo dos veces, demostrando cuán grande puede llegar a ser el amor de una madre por sus hijos le decía a los médicos “quíteme a mi el brazo y póngaselo a ella”, recuerda.

Luz Yaneth señala que trataba de calmar a su mamá “yo le decía, no mamá, tranquila, yo voy a estar bien, yo voy a seguir jugando voleibol”, ríe mientras comparte el recuerdo.

Una pesada prótesis, a cambio de verse “completa”

Con absoluta convicción de que la vida le dio una segunda oportunidad, Luz Yaneth rehusó la posibilidad de utilizar una prótesis que la hiciera ver “completa... Completa no, completa estaba, siempre he estado completa, sólo perdí un brazo”, y con ese pensamiento decidió donar al IMSS las dos prótesis que a su vez le fueron donadas, la primera por pesada y la segunda, porque sólo era estética, pero no le daba la funcionalidad que necesitaba.

Se enfocó en el voleibol, y fue así como en el IMSS Jalisco, conoció a Cinthia Magaly González Real, quien con el tiempo se convirtió en su entrenadora.

Luz Yaneth viaja a Brasil con todo su equipo compuesto por 11 jugadores, entre ellos Anami Gutiérrez León y tres entrenadores: Cinthia, Jorge Alberto González Hernández, y Jesús Osvaldo Sánchez Silva.

Yo tengo dos brazos y tú sólo uno

Recuerda que en una competencia nacional en Nogales, Sonora, representando al IMSS Jalisco, una chica de Sinaloa estaba llorando, porque ella tenía una cicatriz de una quemadura en su brazo y siempre la escondía, “pero me dijo que a mi me veía tan jovial y que no me importaba, que le di una lección de vida, porque ella tenía dos brazos y yo sólo uno”.

A raíz de su accidente, la filosofía de Luz Yaneth es: “soldado no es aquel que cae, sino el que se sabe levantar”.

El consejo que da a todas las personas en general, a que practiquen algún deporte, sobre todo quienes viven con alguna discapacidad, “les va a ayudar a tener una visión diferente en sus vidas y que se sientan importantes, útiles, a evitar las depresiones, que creo que, el deporte me ha ayudado no caer en la depresión y no tomar medicamentos.

Con el alma llena de orgullo, el camino de Luz Yaneth no ha sido sencillo, pero tiene el orgullo de compartir que ya ha participado en diversas competencias nacionales representando al IMSS Jalisco –que tanto la ha apoyado e impulsado en su carrera deportiva-, con varias medallas en su haber gracias al voleibol.

El sueño de Luz Yaneth esta por cumplirse, y con ello, el deseo de poner en alto el nombre de México, la vida la llevó por otro camino, no se convirtió en una deportista olímpica, pero no claudicó, tiene la convicción de que lo logrará en el voleibol adaptado, mientras su familia cuida a su pequeño amor, y que un día él y su hermanita, puedan decir con orgullo, que su mamá nunca se dio por vencida, y que siempre luchó por sus sueños hasta alcanzarlos.