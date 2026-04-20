¿Hasta cuándo se puede presentar la declaración anual? Fecha límite que indica el SAT Está próximo a finalizar el plazo para realizar tu declaración anual del SAT; conoce cuál es la fecha límite (Pexels)

A partir de abril comenzó el periodo para que las personas físicas realicen su declaración anual ante el SAT, por lo que, si no lo has hecho, conoce cuál es la fecha límite.

Cada año los contribuyentes reportan ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus ingresos, deducciones, retenciones y pagos de impuestos del año fiscal anterior.

Esta declaración anual les permite a las personas aplicar deducciones personales o de negocio, las cuales pueden resultar en un saldo a favor que el SAT devuelve, lo que representa un beneficio para los contribuyentes.

¿Cuál es la fecha límite para presentar la Declaración Anual 2026?

De acuerdo con lo informado por el SAT, la fecha límite para presentar la declaración anual es el próximo jueves 30 de abril.

Recuerda que la declaración se puede realizar directamente en su sitio web, en cualquier día de la semana, sin importar la hora; lo único que necesitas es:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Contraseña

e.firma vigente

Datos bancarios (nombre del banco y CLABE vigente en caso de tener saldo a favor)

¿Qué pasa si no presento mi declaración antes del 30 de abril?

En caso de que no presentes tu declaración anual antes del 30 de abril, el SAT podría aplicarte diferentes sanciones, entre las que se encuentran multas y recargos, cuyo monto variará según la omisión que hayas realizado.

En el caso de los recargos, estos serán aplicables si contabas con impuestos pendientes, los cuales incrementarán debido a que el SAT podría aplicar intereses.

Por otra parte, con respecto a las multas con las que te puede sancionar el SAT por no presentar tu declaración anual, el monto de estas variará según el tipo de falta. Sin embargo, pueden ir desde los cientos de pesos hasta los 50 mil.

¿Quiénes están obligados a declarar en abril 2026?

De acuerdo con el SAT, quienes deberán presentar su declaración anual este 2026 son las personas físicas que obtuvieron ingresos por:

Sueldos y salarios

Servicios profesionales

Actividades empresariales

Quienes hayan vendido algún bien

Quienes cobren renta por algún bien inmueble.

En el caso de sueldos y salarios, solo deberán presentar su declaración anual quienes:

Obtuvieron ingresos de un solo empleador y dejaron de recibirlos antes del 31 de diciembre.

y antes del 31 de diciembre. Obtuvieron ingresos distintos a salarios.

a salarios. Trabajaron para dos o más empleadores simultáneamente.

simultáneamente. Los salarios provienen del extranjero o de personas que no estén obligadas a retener.

o de personas que no estén obligadas a retener. Obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación.

La totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.