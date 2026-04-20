Calendario de la SEP 2026: ¿El megapuente de mayo inicia el Día del Niño? (Cuartoscuro)

Se acerca un periodo de descanso significativo para alumnos y alumnas inscritos en escuelas públicas y privadas de nivel básico incorporadas a la Secretaría de Educación Pública.

Una excelente noticia que ha generado gran expectativa, pues se habla de que podría tratarse de un posible periodo de seis días continuos sin clases. ¿Esto es así? Aquí te decimos cuáles son las fechas oficiales de descanso, de acuerdo con el Calendario Oficial de la SEP y si este megapuente de mayo comenzará en el Día del Niño.

¿El megapuente de mayo inicia el Día del Niño?

El próximo 30 de abril se conmemora a nivel mundial el Día del Niño, que, de acuerdo con la Unicef, celebra los avances conseguidos en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de la infancia más vulnerable.

Esta fecha, asociada a la celebración y al descanso de los más pequeños, también genera la misma duda todos los años: ¿habrá o no habrá clases el Día del Niño?

La pregunta surge porque, además de que es una fecha internacional que tiene como propósito dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo, es una fecha cercana a dos días clave en el calendario oficial de días feriados: el 1 y el 5 de mayo.

Sin embargo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 30 de abril de 2026 no está estipulado como día de asueto oficial a nivel nacional, por lo que este día no iniciará de manera oficial, en todo el país, el megapuente de mayo.

Sin embargo, es importante especificar que el Día del Niño está constituido como fecha conmemorativa en el calendario de la SEP, y muchas escuelas a nivel básico, tanto en el sector público como en el privado, realizan actividades recreativas, como festivales o dinámicas con los padres para celebrar a los más pequeños.

Algunos medios de comunicación apuntan que, pese a que no está considerado de manera oficial en el calendario de la SEP, algunos alumnos y alumnas de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP sí podrían iniciar un periodo sin clases desde el 30 de abril, pero esto lo determinará cada institución de manera local, pues no está oficializado.

Megapuente de mayo: ¿Qué días no habrá clases de acuerdo al Calendario Oficial de la SEP?

Tanto el calendario de la Secretaría de Educación Pública como la Ley Federal del Trabajo tienen contemplado el 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, por lo que este día no habrá labores tanto en colegios incorporados a la SEP como a nivel laboral en todo el país.

Este sería considerado el primer puente largo oficial, debido a que el 1 de mayo caerá en viernes, por lo que se unirá con sábado 2 y domingo 3 de mayo, creando así un puente largo.

Además, el martes 5 de mayo se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, estipulado como día inhábil en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública, motivo por el cual los alumnos de todas las escuelas incorporadas a este sistema no tendrán clases ese día de manera oficial.

El calendario de la SEP no considera el jueves 30 de abril ni el lunes 4 de mayo como días inhábiles, por lo que dependerá de cada escuela si estos días se otorga descanso a los estudiantes o simplemente se suspenden el 1 y 5 de mayo, fechas que sí están consideradas en el calendario oficial.