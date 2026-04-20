Pensión Mujeres Bienestar 2026: guía para recoger la tarjeta que te permitirá cobrar 3 mil 100 pesos Comenzó la entrega de las tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar 2026; conoce cómo saber qué día debes recogerla (@A_MontielR)

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció la entrega de tarjetas para la Pensión Mujeres Bienestar.

Quienes concluyeron el registro en febrero para la Pensión Mujeres Bienestar 2026, a partir de este lunes 20 y hasta el 25 de abril podrán acudir a recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, donde se les realizará el depósito de este programa.

Recuerda que las mujeres de 60 a 64 años de edad pertenecientes a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán de manera bimestral $3,100 pesos hasta que cumplan 65 años, cuando pasarán a formar parte de la Pensión Adultos Mayores, donde recibirán $6,400.

¿Cómo recoger la tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

De acuerdo con lo anunciado por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, para poder recoger la tarjeta del Bienestar, los nuevos derechohabientes recibirán un SMS al número que registraron con el lugar, el día y la hora en el que deberán asistir.

Recuerda que todos los depósitos de la Pensión Mujeres Bienestar, así como el de otros programas sociales del Gobierno de México, se realizan únicamente a través de esta tarjeta, por lo que es importante que estés al pendiente de que te llegue el SMS para que la puedas recoger.

Requisitos: ¿Qué documentos llevar para recibir tu tarjeta del Bienestar?

En la sede a la que se te indique que deberás recoger tu tarjeta del Banco del Bienestar, deberás llevar los siguientes documentos para que se realice la entrega sin ningún contratiempo:

Comprobante del trámite (talón de registro)

Identificación oficial en original y copia

¿Cuándo es el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar 2026?

Debido a que el último depósito de la Pensión Mujeres Bienestar 2026 se realizó en marzo y a que este se realiza cada dos meses, se espera que el próximo pago de la Pensión Bienestar se realice a lo largo del mes de mayo.

Recuerda que los depósitos se realizan de manera calendarizada según la inicial del primer apellido, mientras que el calendario oficial de pago se publica al inicio del mes en que comienzan.

Asimismo, una vez que recibas tu tarjeta del Bienestar, no es necesario activarla, pues dentro del sobre viene un NIP, el cual podrás utilizar para realizar retiros y pagar desde tu nueva tarjeta.