Luz verde en comisiones de Senado a nueva ley de vivienda; “en riesgo dinero de trabajadores”: oposición

Se pretende construir un millón de "viviendas dignas" con plazo al 2030. (INVI CDMX)

Con el voto en contra de la oposición, las comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como las de Trabajo y Previsión Social dieron “luz verde” a la nueva Ley de Vivienda que establece el concepto de “Vivienda Adecuada” como derecho pero además faculta a los organismos como el Infonavit y el Fovissste a invertir en desarrollos urbanos.

Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, esta ley plantea la construcción de un millón de viviendas hacia 2030 y busca que el Estado recupere un papel activo como constructor y facilitador del derecho a la vivienda.

Sin embargo la oposición advirtió el riesgo para los trabajadores que ello implica pues el gobierno federal dispondrá de 2.4 de pesos de los trabajadores acumulados en el Infonavit y Foviissste para construir estas casas con todos los riesgos que conlleva.

“Con el dinero de la gente, no, porque si el proyecto sale mal y quiebra la obra no se perderá el dinero del gobierno sino de los trabajadores”, advirtió el coordinador de los panistas en el Senado, Ricardo Anaya.

“Estamos hablando de los recursos de los maestros, de los bomberos, policías, médicos, etc que sus ahorros de vivienda los pueda disponer el gobierno”, alertó la vice coordinadora de MC en el Senado, Alejandra Barrales.

La iniciativa aprobada con 21 votos a favor, ocho en contra y una abstención, establece la política nacional para que toda persona pueda disfrutar de una vivienda adecuada, es decir, aquella que cuenta con elementos de accesibilidad, para garantizar su acceso a grupos desfavorecidos.

“1No sólo podrán otorgar créditos, sino también construir, rehabilitar, adquirir y arrendar vivienda, así como urbanizar terrenos, esto abre la puerta a soluciones más integrales y eficaces frente al rezago habitacional”, explicó la senadora del PT (Geovanna Bañuelos

La morenista Guadalupe Chavira De La Rosa, detalló que l que prevé esta ley es que sean viviendas dignas y equipadas, que cuenten con los servicios.

“No como en otros tiempos donde hay miles y miles de viviendas que están desaprovechadas, están deshabitadas”, estableció

La oposición advirtió que esta normativa, pone en riesgo el ahorro de los trabajadores del estado, pues faculta al Fovissste a utilizar los fondos de vivienda de la burocracia para construir fraccionamientos.

“Con esta reforma lo que se busca es permitirle al fovissste que ponga en riesgo los recursos de los trabajadores del estado, estamos hablando de 286 mil millones de pesos que son los que están en el fondo de vivienda del ISSSTE, eso es lo que hay al diciembre del 25”, alertó Barrales

No obstante, el oficialismo indicó que la propia ley impone salvaguarda a los recursos de los trabajadores.

“El propio dictamen establece un límite, correcto y necesario para que ninguna de las acciones puedan comprometer la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda, ni de los derechos adquiridos de las personas trabajadores”, indicó el morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.