Rector de la UNAM abandera a 632 universitarios que participarán Campeonatos Nacionales Universitarios

El rector Leonardo Lomelí Vanegas encabezó la ceremonia de donde se abanderó a las escoltas de 632 alumnos y alumnas universitarios que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, Olimpiada y Paralimpiada nacionales 2026 Campeonatos Nacionales Universitarios, Olimpiada y Paralimpiada nacionales 2026.

Lomelí, alentó a los deportistas de la máxima casa de estudios a competir con honor, lealtad, deportivismo y juego limpio, así como defender los valores y colores de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Les deseo el mayor de los éxitos en las competencias que habrán de enfrentar. Estoy seguro de que pondrán muy en alto el nombre de su Universidad, que también harán amistades que los acompañarán a lo largo de su vida y será una gran experiencia para todas y todos”, expresó el rector.

La alumna Fernanda Granillo Martín, perteneciente a la Facultad de Contaduría y Administración y representante en Paranatación, hizo un llamado a sus compañeros a comprometerse por un deporte sin dopajes, sin trampas y sin ningún tipo de discriminación.

Recordó que compiten por sus valores, por el honor de la casa de estudios, por los principios fundamentales del olimpismo y para que la Universidad y el mundo sean un lugar mejor a través del deporte.

En la ceremonia, que congregó a directivos de distintas escuelas y facultades así como a padres de familia, también estuvieron presentes el secretario de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria, Fernando Macedo Chagolla, y el director general del Deporte Universitario, Alejandro Fernández Varela Jiménez.

Previamente, Paula Eguiluz Soto, entrenadora en jefe de voleibol de playa femenil, externó a las y los deportistas que son una inspiración por lo que ganan, por su valentía y lucha para alcanzar sus metas. También hizo un reconocimiento a las y los entrenadores por su entrega, esfuerzo, disciplina y pasión con sus equipos.

También hizo un reconocimiento a las autoridades universitarias por creer en el deporte como una herramienta de transformación y generar las condiciones adecuadas para su desarrollo.