Suma Salud Casa por Casa 75 mil 263 consultas a domicilio en Guerrero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su paso por el puerto de Acapulco, destacó que el programa federal Salud Casa por Casa ya ha brindado 75 mil 263 consultas tan solo en Guerrero. A decir de la mandataria, cientos de trabajadoras y trabajadores de la salud han salido dejado los consultorios y salieron al terreno para visitar a todas y todos los adultos mayores del país.

Durante la rueda de prensa, la titular del ejecutivo federal, recordó que Salud Casa por Casa es el programa preventivo más importante del mundo, único en su tipo e histórico, ya que el personal que lo conforma lleva, salud, amor y atención a las personas adultas mayores y con discapacidad, estén donde estén; “Podemos poner muchos hospitales, pero si no cuidamos de nuestra salud, no van a alcanzar los hospitales en el país, lo que queremos es que la gente no llegue al hospital, ese es el objetivo, por supuesto que si se enferma queremos que llegue al mejor hospital del mundo, pero lo que queremos es que se cuide la salud”, aseguró.

Finalmente, puntualizó que este esquema será complementado con las Farmacias del Bienestar, próximas a edificarse junto a los Centros de Salud y las Tiendas Bienestar para que los derechohabientes adquieran sus medicamentos de manera gratuita. Asimismo, destacó que esta región continúa mejorando gracias a las acciones prioritarias del programa “Acapulco se transforma contigo”, mismo que tiene por objetivo atender las carreteras, la infraestructura hotelera y el suministro de agua, entre otros menesteres.