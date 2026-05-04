Vinculan a proceso al “Jardinero”, sucesor del “Mencho” en el CJNG

Detenido Audias Flores Silva, El Jardinero, líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. (FGR)

Un juez vinculó a proceso a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

A Audias “N ” se le imputaron los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Una vez que la autoridad judicial validó que existen elementos suficientes para continuar la investigación realizada por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se establecieron dos meses para la investigación complementaria.

Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Vida criminal

“El Jardinero” y sucesor de Nemesio Oseguera “El Mencho”, mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país, particularmente en la zona norte de Jalisco con proyección hacia Nayarit, Sinaloa, Durango y Zacatecas, así como en rutas que alcanzaban Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta.

Desde estas regiones, este criminal coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización.

Además, este sujeto tenía un mecanismo de cobro criminal estructurado, mediante el cual operadores de esta organización exigían a empresas transportistas reportar anticipadamente cada unidad que ingresara o transitara por determinadas rutas, proporcionando datos del vehículo, operador, capacidad de carga y destino final, para posteriormente imponer pagos periódicos bajo amenazas.

Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta “protección” a cambio de cuotas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica.

De esto modo, “El Jardinero” extendía su influencia hacia el oriente de Michoacán, colindancias con Guerrero y corredores de movilidad en Tlaxcala con conexión hacia Puebla.

Igualmente, de acuerdo con información de inteligencia, esta red criminal tenía capacidad para introducir anualmente a Estados Unidos grandes toneladas de droga.

“El Jardinero” es un operador criminal que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior.

Audias “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, requerido por el Distrito de Columbia, en Estados Unidos; además, en México cuenta con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República.

También había sido identificado internacionalmente como narcotraficante significativo, con sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, y se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura, al ser identificado como uno de los objetivos más buscados por la DEA.

La Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país tiene investigaciones sobre esta persona y tiene ya bloqueadas cuentas sobre él y personas de su círculo cercano.