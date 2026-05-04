Calendario Bienestar mayo 2026: ¿Cuáles son las fechas de pago en todas las pensiones y programas?

Pensiones y programas del Bienestar El pago y el calendario de mayo están listos (Crónica digital)

La dispersión de recursos de las pensiones y programas del Bienestar en mayo de 2026 ya cuenta con calendario oficial del bimestre mayo-junio.

Con las fechas de pago listas, las personas derechohabientes y beneficiarias de los apoyos a Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad, Madres Trabajadoras y Sembrando Vida podrán cobrar con su tarjeta bienestar los recursos.

Calendario Bienestar mayo 2026: fechas oficiales de pago

Durante la conferencia de Las mañaneras del pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, confirmó que los pagos del bimestre mayo-junio se realizan del 4 al 27 de mayo bajo un esquema alfabético.

El calendario de depósitos de los programas y pensiones del Bienestar inició el lunes 4 de mayo con las personas cuyo apellido comienza con la letra A. El martes 5 corresponde a la letra B, mientras que la letra C se distribuye en dos jornadas consecutivas, miércoles 6 y jueves 7. Para el viernes 8, los depósitos abarcan a quienes tienen apellidos que inician con D, E y F.

El operativo se retoma el lunes 11 con la letra G, que también continúa el martes 12. El miércoles 13 se atienden las letras H, I, J y K, y el jueves 14 corresponde a la letra L. El viernes 15 inicia la dispersión para la letra M, la cual se extiende también al lunes 18 debido al volumen de beneficiarios.

Para la recta final del calendario, el martes 19 se asigna a las letras N, Ñ y O, seguido del miércoles 20 para P y Q. Las personas con apellidos que comienzan con la letra R reciben su depósito en dos días, jueves 21 y viernes 22. El lunes 25 se atiende la letra S, mientras que el martes 26 corresponde a T, U y V. El cierre del calendario queda programado para el miércoles 27 de mayo con las letras W, X, Y y Z.

Calendario Bienestar mayo 2026 Fechas de pago de pensiones y programas del Bienestar

En el caso del Sembrando Vida, el pago se realiza el 7 de mayo, con un monto de 6,450 pesos para quienes forman parte de este programa enfocado en el desarrollo rural.

Todos los depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite disponer del recurso desde la fecha indicada sin necesidad de retirarlo ese mismo día.

Montos de las Pensiones Bienestar y programas sociales en mayo 2026

Para este periodo, el Gobierno de México destina más de 104 mil millones de pesos a los principales programas sociales. La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores mantiene un apoyo de 6,400 pesos bimestrales para personas de 65 años en adelante, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos cada dos meses a mujeres de 60 a 64 años.

La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga 3,300 pesos bimestrales, de acuerdo con los criterios de cobertura vigentes, y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mantiene un apoyo general de 1,650 pesos por bimestre.

¿Cómo consultar tu fecha de pago en el calendario Bienestar?

La forma más directa de ubicar el día de pago es identificar la primera letra del apellido y localizarla dentro del calendario oficial difundido por la Secretaría de Bienestar, que se puede consultar en sus redes sociales y página web.