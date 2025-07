Defiende Morena a Andy tras vacaciones de lujo en Tokio; “no somos iguales”, intenta justificar

Andy

Andy López Beltrán es captado en un hotel de lujo en Tokio, Japón

La dirigencia nacional de Morena salió en defensa de secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán luego de que se difundieron imágenes de su viaje a Tokio, Japón donde se hospedó en un hotel y visitó tiendas de lujo y responsabilizó a la derecha y la oposición de buscar instalar la narrativa de que son iguales al PRI y al PAN.

“No, no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público”, intentó justificar la presidenta morenista, Luisa María Alcalde

Ellos—agregó—utilizaban aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México.

Entre los personajes que han sido captados de viaje en el extranjero a todo lujo, se encuentran, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, en España, Miguel Ángel Yunes Linares, en Italia, Andrés Manuel López Beltrán, en Japón y recientemente el senador del Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar.

No obstante y luego de que la presidenta, Claudia Sheinbaum llamara a los morenistas a vivir “en la justa medianía” tras ser cuestionada por el caso Andy López Beltrán, la dirigente morenista también se sumó a esta convocatoria.

Alcalde llamó a los morenistas a la congruencia y vivir en la justa medianía como establecen los estatutos de ese partido.

“¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar el lujo. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, porque es contrario a la justa medianía. Ese es el planteamiento”, aseveró

Recalcó que todas y todos los dirigentes de Morena así como las autoridades emanadas de ese Movimiento, deben vivir en la justa medianía y comportarse de manera ejemplar.

“No lo olvidemos nunca: el poder es humildad. Tenemos una responsabilidad histórica con el pueblo y no tenemos derecho a fallar” , aseveró

La dirigente morenista insistió en la defensa de sus compañeros exhibidos en sus vacaciones en Europa a todo lujo y recalcó que “fue con recursos propios” y no públicos.

“Se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la Presidenta Claudia Sheinbaum, de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena, debemos actuar siempre con el ejemplo.

Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas, que son dos. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad”, insistió

LA OPOSICIÓN CULPABLE

En tanto, el presidente de la Comisión de Economía e integrante de la Comisión Anticorrupción y Transparencia del Senado de la República, Emmanuel Reyes Carmona, acusó a los partidos de oposición de estar detrás de las filtraciones de personajes del oficialismo que han sido captados de “vacaciones” en Europa y Asia.

“Están utilizando justamente este tipo de acciones para poder atacar a nuestro movimiento que están aprovechando cualquier resquicio, cualquier rendija para poder atacar fuertemente a los personaje emblemáticos de la cuarta transformación ¿Por qué? Porque están filtrando, están mandando información”, consideró