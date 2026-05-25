Fonacot exhorta a los trabajadores a prevenir fraudes acercándose de manera directa al instituto

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha hecho un llamado a los trabajadores que cuentan con esta prestación a realizar cualquier trámite relacionado con su crédito de manera directa y exclusivamente a través de los canales oficiales del Instituto, a fin de proteger su patrimonio, su información personal y su seguridad financiera.

Fonacot ha reiterado que no cuenta con gestores, representantes externos ni asesores independientes autorizados para ofrecer créditos, agilizar trámites, modificar historiales crediticios o gestionar citas ya que todos los servicios y trámites del Instituto son personales y gratuitos.

Siendo un problema frecuente que personas o grupos intentan defraudar a los usuarios del instituto mediante engaños, ofreciendo supuestas facilidades para obtener créditos, promesas de montos mayores a los establecidos por la ley o trámites condicionados a pagos anticipados, depósitos o comisiones. Estas prácticas pueden poner en riesgo la economía y los datos personales de quienes recurren a este tipo de intermediarios.

Para evitar estas estafas el Fonacot cuenta con canales oficiales de atención disponibles como su portal www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74.