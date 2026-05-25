IMSS mantiene vigilancia basada en riesgo, ante los brotes de ébola en el Congo

Brote de ébola El IMSS informó que mantiene medidas preventivas basadas en vigilancia basada en riesgo, ante los brotes de ébola en el Congo, ello de cara al inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026. La selección del Congo sostendrá un encuentro contra la selección de Colombia, en Guadalajara el próximo 23 de junio

Como resultado de los recientes brotes de la especie Bundibugyo del virus del ébola registrados en la República Democrática del Congo y Uganda, y la alerta emitida por parte de la Organización Mundial de la Salud(OMS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mantiene una vigilancia basada en riesgo y sin estigmatizar a la población.

En este sentido, es importante enfatizar que la selección de la República Democrática del Congo y Uganda -en estos momentos se registra una epidemia de ébola en epidemia que azota a varios países africanos-, jugará un partido de futbol contra la selección de Colombia, el próximo día 23 de junio, en Guadalajara, Jalisco.

Al respecto, la doctora Adriana Josefina Toriz Saldaña, titular de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que para considerar casos sospechosos de este virus el protocolo contempla en realizar una búsqueda intencionada de antecedentes de viaje, identificación temprana de síntomas compatibles, aislamiento inmediato, notificación inmediata a nivel técnico superior y coordinación con las autoridades sanitarias correspondientes.

“Durante este periodo, es importante que el Instituto mantenga y refuerce las acciones ante la identificación de cualquier caso sospechoso, la notificación inmediata y el aislamiento preventivo.

Asimismo, se mantienen acciones de protección del personal de salud reforzando el uso de equipo de protección, el estudio y seguimiento de los contactos. Así como una coordinación para el diagnóstico confirmatorio”, dijo.

Señaló que el IMSS cuenta con protocolos establecidos de actuación y preparación; el proceso inicia ante la sospecha clínico-epidemiológica con presencia de fiebre súbita mayor de 38.6 grados centígrados, síntomas compatibles, antecedente de viaje o contacto epidemiológico durante los 21 días previos.

La especialista puso a disposición de la población en general el teléfono 55 5337 1845, de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES), de la Secretaría de Salud federal, para brindar orientación sobre la presencia de este virus.

“El IMSS reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población derechohabiente y de quienes visiten nuestro país. La vigilancia epidemiológica continúa siendo una pieza clave para garantizar eventos internacionales seguros, mediante detección oportuna, respuesta coordinada y continuidad de los servicios de salud”, subrayó la doctora Toriz Saldaña.