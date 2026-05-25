En marcha “todo el manual de resistencia pacífica” en defensa de Maru Campos: PAN

La dirigencia nacional del PAN anuncia "algo grande" en defensa de Maru Campos

La dirigencia nacional del PAN, sus coordinadores en ambas cámaras y la dirigencia estatal de Chihuahua, anunciaron la realización “algo grande” este fin de semana en esa entidad donde pondrán en marcha “todo el manual de resistencia pacífica” para defender a la gobernadora de ese estado, Matu Campos de la persecución política por parte de la 4T luego del citatorio que le envió la FGR para declarar sobre el desmantelamiento de un narco laboratorio donde presuntamente participaron agentes de la CIA.

“No la vamos a dejar sola, vamos a salir a las calles, a hacer huelgas, clausuras simbólicas…todo el manual de resistencia pacífica y le inventamos más…”, advirtió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

En conferencia de prensa, el líder nacional del panismo anunció que alistan “algo grande y fuerte” el próximo fin de semana en Chihuahua donde la 4 T y Morena “van a tener a todo el PAN, defendiendo a la gobernadora”.

“Son unos desvergonzados, a lo mejor esta embestida es porque se metió con unos de sus socios (al desmantelar el narcolaboratorio””, acusó

Este Fin de semana pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) citó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al exfiscal de la entidad, César Jáuregui, a declarar por el operativo de seguridad en el que participaron agentes de la CIA.

La mandataria estatal recibió este sábado la notificación formal para la comparecencia, que se realizará el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas.

“Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, dijo Campos a los funcionarios que la notificaron.

Aunque aceptó presentarse a declarar, la gobernadora panista cuestionó que a ella sí se le investigue y no al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien fue señalado por Estados Unidos de presuntos nexos con el narcotráfico.

FINES ELECTORALES

Los panistas a través del vocero, Jorge Triana calificaron esta medida como electoral pues buscan desgastar a la gobernadora de cara a las elecciones del 2027 donde se renovará la gubernatura de Chihuahua y al mismo tiempo buscan desviar la conversación de la crisis que viven en Morena tras las acusaciones de vínculos con el crimen organizado de varios de sus liderazgos y hasta gobernadores en funciones.

No obstante, la dirigencia nacional del PAN, arropó a Maru Campos y le pidió no preocuparse por esta embestida del gobierno federal en su contra.

“Queremos decirle a Maru que no se preocupe, que no le pasará nada jurídicamente”, aseveró el presidente nacional del PAN, Jorge Romero.