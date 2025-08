‘Alito’, ante nuevas acusaciones de Fiscalía Anticorrupción de Campeche; quiere su desafuero: Monreal

CDMX — Alejandro ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional y senador del PRI, tiene nuevas acusaciones por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, instancia que solicitó a la Cámara de Diputados el juicio de procedencia (desafuero), informó Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de la bancada de Morena en San Lázaro.

El diputado zacatecano afirmó que las denuncias contra ‘Alito’ ya están ratificadas, aunque admitió desconocer si éstas tienen base (jurídica) o no.

“Sé que presentaron las denuncias formalmente, ya están ratificadas, y nosotros tenemos la obligación de que, conforme a los días que señala la ley, notificar al emplazado, al señalador y de ahí empezar el proceso en la Sección Instructora”, abundó Monreal Ávila.

El líder parlamentario morenista dejó en claro que se trata de un nuevo proceso de desafuero, y con respecto al caso anterior que enfrentaba Alejandro Cárdenas se encuentra concluido luego de que obtuvo un amparo.

“Este es uno nuevo que ha iniciado la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. Es peculado y uso indebido de facultades de una autoridad. Mauricio Farah, secretario general de la Cámara de Diputados, es quien tiene la obligación de enviar a la Sección Instructora la solicitud del juicio de procedencia. Es hoy o mañana, no puede Farah retrasar eso, son plazos fatales”, expresó Ricardo Monreal.

‘ALITO’ DEBE TENER PRUDENCIA CON SUS DICHOS

El diputado morenista también llamó a la prudencia a Alejandro Moreno ante sus declaraciones de acudir a instancias internacionales, incluso a Estados Unidos, para señalar a México y gobierno de proteger al crimen organizado, además de que desestimó que el nuevo proceso de desafuero que deberá enfrentar el dirigente del tricolor sea una “cortina de humo”.

“Yo lo que recomiendo siempre es prudencia, a él mismo (a ‘Alito’). Yo lo conozco, repito, nunca negaré que tengo una buena relación con él, de respeto, pero yo lo que recomendaría, a él y a otros actores políticos, es moderación y buscar canales de entendimiento civilizado y legal que permitan transitar por la buena vía. Yo no coincido con hostigamiento, persecución, ‘cacería de brujas’, yo no coincido con eso, pero la aplicación de la ley está por encima de esas consideraciones. Por eso, yo no sé cómo están las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción).