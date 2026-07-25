Ejército y Guardia Nacional aseguran arsenal y droga en Sonora durante operativo contra célula del Cártel del Pacífico

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), realizaron un importante operativo en el estado de Sonora que derivó en el aseguramiento de un arsenal, droga y equipo táctico presuntamente perteneciente a una célula del Cártel del Pacífico. La acción forma parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de México para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que operan en el país.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el despliegue fue resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre las fuerzas federales y el Ministerio Público Federal, lo que permitió ubicar un inmueble utilizado por integrantes de la organización criminal.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 81 armas largas, más de 274 mil cartuchos útiles, cientos de cargadores, así como 81 paquetes con presunta droga, además de vehículos y diverso equipo táctico utilizado por el grupo delictivo. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar el tipo y cantidad exacta de la sustancia asegurada.

La Defensa señaló que este tipo de operativos buscan impedir que armamento y narcóticos lleguen a las calles, además de afectar la capacidad logística y financiera de las organizaciones criminales. Asimismo, destacó que la coordinación entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGR permite fortalecer las acciones de seguridad en regiones donde operan grupos generadores de violencia.

Aunque las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante esta acción, indicaron que las investigaciones continuarán para identificar y capturar a los responsables del material asegurado. El inmueble donde se localizó el arsenal también quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para la realización de los peritajes correspondientes.

El operativo se suma a otras acciones recientes del Gabinete de Seguridad realizadas en distintos estados del país, enfocadas en combatir el tráfico de drogas, el acopio ilegal de armas y las actividades de organizaciones criminales. En los últimos meses, las fuerzas federales han incrementado los aseguramientos de cargamentos de droga y armamento como parte de la estrategia nacional de seguridad.

Sonora es considerado uno de los estados estratégicos para las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas debido a su cercanía con la frontera norte. Por ello, la presencia de fuerzas federales en la entidad ha aumentado con el objetivo de reforzar la vigilancia y reducir las operaciones del crimen organizado.

Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuará para localizar laboratorios clandestinos, centros de almacenamiento de armas y rutas utilizadas para el trasiego de narcóticos.