Universidad Nacional Autónoma de México Caos en la UNAM: trampas en TikTok, sospechas de IA e inscripciones detenidas… ¿se repetirá el examen? (Cuartoscuro)

La UNAM detiene inscripciones tras revisar el examen de admisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió de manera provisional la entrega de documentos y las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura, luego de que surgieran dudas sobre la aplicación de su primer examen de admisión completamente en línea.

La medida permanecerá vigente mientras una comisión técnica, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, revisa el desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 y emite un dictamen con sus conclusiones.

La decisión ha generado incertidumbre entre miles de aspirantes que ya habían sido aceptados y esperaban iniciar los trámites de inscripción en los próximos días.

Videos en TikTok mostraban supuestas formas de hacer trampa

La polémica creció después de que, antes de la aplicación del examen, diversos usuarios de TikTok difundieran videos con presuntas estrategias para evadir los controles del sistema de supervisión.

Entre las recomendaciones que circularon en redes sociales figuraban el uso de un segundo teléfono celular oculto, audífonos discretos, compartir pantalla mediante aplicaciones como Discord e incluso utilizar cámaras web de 360 grados para que otra persona respondiera el examen sin ser detectada por el monitoreo.

Hasta el momento, no existe evidencia pública de que esos métodos hayan funcionado de forma generalizada. Sin embargo, la difusión de este tipo de contenido contribuyó a incrementar las dudas sobre la integridad del proceso de admisión.

Puntajes inusuales despertaron sospechas

A las publicaciones en redes sociales se sumaron comparaciones realizadas por aspirantes sobre los resultados del concurso.

Diversos reportes señalan que algunas carreras registraron incrementos importantes en los puntajes mínimos y máximos de ingreso respecto a años anteriores, además de un mayor número de aspirantes con calificaciones perfectas, especialmente en licenciaturas de alta demanda como Medicina, Derecho y Actuaría. Estas diferencias motivaron solicitudes de revisión del proceso.

La UNAM informó previamente que detectó irregularidades en una parte de las evaluaciones, canceló procesos de algunos sustentantes por conductas contrarias a la convocatoria y presentó una denuncia por presuntas prácticas fraudulentas relacionadas con el examen.

¿Se repetirá el examen de admisión?

Por ahora, no.

Hasta este sábado, la UNAM no ha anunciado la repetición del examen de admisión ni la cancelación general de los resultados.

La universidad únicamente informó que las inscripciones permanecerán suspendidas hasta conocer el dictamen de la comisión técnica. Una vez concluida la revisión, dará a conocer las medidas que correspondan mediante sus canales oficiales.

Esto significa que, por el momento:

Los resultados publicados siguen vigentes.

Las inscripciones permanecen en pausa.

No existe un anuncio oficial sobre repetir el examen.

La continuidad del proceso dependerá de las conclusiones de la investigación interna.

¿Qué sigue para los aspirantes?

Miles de jóvenes deberán esperar a que la comisión técnica concluya la revisión del primer examen de admisión en línea de la historia de la UNAM.

La institución señaló que informará “en los próximos días” las decisiones que adopte para garantizar certeza y apego a la legislación universitaria, por lo que los aspirantes deberán mantenerse atentos únicamente a los comunicados oficiales de la máxima casa de estudios.