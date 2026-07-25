Marina impulsa la cultura marítima con concurso nacional de pintura infantil “La Niñez y la Mar”

Se realizó la premiación del concurso "La Niñez y la Mar", edición 49

La Secretaría de Marina informó que realizó la Ceremonia de Premiación de las y los niños ganadores del XLIX Concurso Nacional de Pintura Infantil “La Niñez y La Mar” 2026, que tiene como objetivo fomentar las expresiones creativas en las infancias a través de la pintura, para promover, por medio del arte, la construcción de una conciencia y cultura marítima.

Con este concurso, la dependencia contribuye a impulsar y promover la conciencia y cultura marítima en las y los niños de México y fomentar los Intereses Marítimos Nacionales como la protección al medio ambiente marino, cultura náutica y recursos naturales marinos.

“Este certamen representa mucho más que una convocatoria de pintura, para nuestra Institución es una gran oportunidad para acercarnos a la sociedad desde aquello que nos une, el amor por nuestro país y el compromiso”, afirmo el almirante oficial mayor de la Secretaría de Marina, Francisco Escamilla Cázares, a nombre del titular de la dependencia Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Jesús Gaxiola, ganador del estado de Sinaloa, agradeció a la Marina por realizar dicho concurso “para promover el arte, la creatividad en nosotras y nosotros los niños, pero sobre todo el entendimiento del significado de la vida marina y conservación de las especies”.

“Cada uno de los dibujos creados por quienes participamos expresan un mensaje importante para la comprensión del cuidado de la vida en el mar, concientizando a las demás personas que este recurso natural fomenta la biodiversidad acuática”, señaló.

La convocatoria del XLIX Concurso Nacional de Pintura Infantil “La Niñez y La Mar”, estuvo abierta del 13 de abril al 2 de junio del presente año; contando con la participación de niños y niñas de los 32 estados del país, quienes tuvieron como tema central del dibujo o pintura, el cuidado del mar y la conciencia marítima en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

Los ganadores se hicieron acreedores a un viaje a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, así como un paquete de souvenirs; durante su estancia en Veracruz, realizaron diversas actividades, dentro de las cuales conocieron la Primera Región Naval y la Heroica Escuela Naval Militar.

También dieron un recorrido por las instalaciones del Centro de Formación y Capacitación de la Armada de México, en compañía de los alumnos de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz; asimismo, visitaron la Brigada de Infantería de Marina, disfrutaron de un recorrido a bordo de la Goleta “Iguala” de la Armada de México y por último, visitaron el Acuario de Veracruz.