Israel Alberto Jasso Caso Israel Alberto Jasso: las últimas revelaciones y lo último que se sabe del profesor fallecido (Redes Sociales)

La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, continúa generando reacciones y cuestionamientos. Mientras la investigación por la denuncia en su contra seguía en curso, estudiantes, autoridades y el sindicato han fijado distintas posturas sobre un caso que aún no tiene una resolución judicial.

¿Qué pasó con el profesor Alberto Israel Jasso?

Alberto Israel Jasso Cruz fue encontrado sin vida el pasado 21 de julio, días después de que una estudiante presentara una denuncia por presunto abuso sexual en su contra. Tras conocerse la acusación, el IEMS lo separó temporalmente de sus funciones como parte de las medidas adoptadas mientras avanzaban las investigaciones.

Horas antes de su fallecimiento, el docente difundió un video en redes sociales en el que negó las acusaciones y sostuvo que era inocente. En ese mensaje afirmó que su decisión no debía interpretarse como una admisión de culpabilidad, sino como una protesta por la forma en que, desde su perspectiva, se desarrolló el proceso. Esas declaraciones corresponden únicamente a su versión de los hechos y no constituyen una determinación de las autoridades.

Las últimas revelaciones: alumnos anuncian movilizaciones

En las horas posteriores al sepelio del profesor, alumnos del plantel Carmen Serdán del IEMS anunciaron que realizarán movilizaciones para exigir que se esclarezcan los hechos y que, en caso de demostrarse, se reivindique la memoria del docente.

Varios estudiantes entrevistados por medios de comunicación aseguraron que durante su convivencia con el profesor nunca observaron conductas inapropiadas y pidieron que la investigación continúe hasta conocer la verdad. Estas declaraciones corresponden a testimonios de alumnos y no sustituyen las investigaciones ministeriales.

¿Qué investiga la Fiscalía?

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente una conclusión sobre ninguna de las dos investigaciones relacionadas con el caso:

La carpeta iniciada por la denuncia de presunto abuso sexual presentada por una estudiante.

Las diligencias para determinar las circunstancias del fallecimiento del profesor.

De acuerdo con la información pública disponible, no se ha informado que el caso hubiera llegado a una vinculación a proceso ni existiera una sentencia antes del fallecimiento del docente. La investigación permanecía en etapa ministerial.

El sindicato pide revisar los protocolos

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS) lamentó la muerte del profesor y sostuvo que el caso debe servir para revisar los protocolos institucionales.

En su posicionamiento, el sindicato señaló que es necesario garantizar tanto la atención y protección de quienes presentan denuncias como el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el acompañamiento institucional para todas las personas involucradas durante una investigación.

¿Qué sigue en el caso de Alberto Israel Jasso?

Hasta este 25 de julio de 2026, no existe una resolución oficial que determine responsabilidades respecto a la denuncia presentada contra el profesor ni un informe definitivo sobre las investigaciones relacionadas con su fallecimiento.

Las autoridades tampoco han dado a conocer públicamente el contenido de la carpeta de investigación, debido a la naturaleza del delito denunciado y a la protección de la identidad de la presunta víctima. Por ello, varias preguntas sobre el caso permanecen sin respuesta oficial y dependerán del avance de las investigaciones ministeriales.