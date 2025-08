“Hay una persecución política brutal en mi contra”, revira a ‘Alito’ ante nuevo caso de desafuero

CDMX — Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, reviró de manera virulenta ante nuevas acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche que ha solicitado el desafuero del también senador y dijo: “Hay una persecución política brutal en mi contra”.

Señaló que en “el régimen de Morena” usan las fiscalías como garrote para tratar de intimidar y no para impartir justicia.

“Quieren desviar la atención de su pacto con el crimen organizado y del desastre en que tienen a México. Me quieren callar, me quieren doblar, ya lo intentó el narco presidente @lopezobrador, y no pudo, votamos en contra de todas sus reformas, así que se van a seguir topando con pared. ¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!”, exclamó el priista a través de sus redes sociales.