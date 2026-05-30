Operativo Enjambre: cae alcalde de Cuautla por complicidad con “El Barbas”

Operativo Enjambre CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ofreció conferencia de prensa referente a la detención de políticos acusados de extorsión y delincuencia organizada en el estado de Morelos. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

Fue detenido Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República.

Este edil estaría relacionado con una reunión con Júpiter Araujo Benard, alias “El Barbas”, operador regional del “Cártel del Pacífico” en la región oriente de Morelos.

Su captura se ejecutó mediante el “Operativo Enjambre”, despliegue que persigue a servidores públicos presuntamente relacionados con actividades delictivas.

El 20 de mayo, este operativo detuvo al presidente municipal de Atlatlahucan, al exalcalde de Yecapixtla y a cuatro servidores públicos del municipio de Morelos.

Agustín Toledano Amaro, presidente Municipal de Atlatlahucan (PRI-PAN-PRD-RSP)

Irving Sánchez Zavala, expresidente Municipal de Yecapixtla (PAN), detenido en Querétaro, investigado por la apropiación de un predio destinado a un pozo de agua potable, dejando en severo desabasto del recurso a la comunidad

Horacio Zavaleta Malacara, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuautla, fue aspirante a presidente municipal

Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y Oficial Mayor de Cuautla (PAN, MC)

Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de Cuautla, vinculado con el Partido Encuentro Social de Morelos

Arisbel Rubi Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan (Morena)

En ese momento, Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, se encontraba prófugo.

Las investigaciones en contra de estos funcionarios inició luego de que en Cuautla y en municipios de la región oriente, se identificaron actividades de extorsión que afectaban directamente a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, quienes enfrentaban amenazas, cobros de cuotas y presiones de grupos criminales que buscaban imponer control de esta manera.

A partir de diversas denuncias ciudadanas, así como de reportes sobre el cierre de negocios y la exigencia de pagos ilegales, incluso, a varios comercios y familias, se iniciaron trabajos para identificar a los responsables, sus redes de apoyo y posibles vínculos con autoridades o actores locales.