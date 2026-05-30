¿Hay clases el 1 de junio de 2026? SEP aclara qué pasará ante el paro nacional de la CNTE

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciara un paro nacional para el próximo 1 de junio de 2026, la incertidumbre creció entre millones de familias mexicanas sobre la posibilidad de una suspensión de clases indefinida.

A pesar de este anuncio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha decretado una suspensión general de actividades escolares para esa fecha, por lo que el calendario oficial mantiene el día como una jornada normal de clases en escuelas públicas de educación básica.

Sin embargo, la situación podría variar dependiendo de cada entidad y de la participación que tengan los docentes en las movilizaciones convocadas por la CNTE.

¿Habrá clases el lunes 1 de junio?

De acuerdo con la información oficial disponible, el 1 de junio de 2026 no aparece marcado como día de suspensión de labores dentro del calendario escolar vigente. Esto significa que, en términos generales, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases con normalidad.

La aclaración surge luego de que la CNTE anunciara una huelga nacional como parte de su estrategia de presión para exigir respuestas a diversas demandas laborales, salariales y relacionadas con el sistema de pensiones.

Aunque la SEP no contempla un cierre nacional de escuelas, reconoció que podrían presentarse afectaciones puntuales en algunos planteles donde los maestros decidan sumarse al movimiento.

¿Qué estados podrían verse afectados por el paro de la CNTE?

La Coordinadora tiene una presencia importante en varias entidades del país, por lo que algunas escuelas podrían suspender actividades si los docentes participan en las protestas.

Estados donde podrían registrarse mayores afectaciones

Las entidades donde se espera una mayor participación del magisterio disidente son:

Chiapas

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Baja California

Hidalgo

En estas regiones, algunas escuelas podrían operar parcialmente o incluso suspender actividades de manera temporal, dependiendo de las decisiones que adopten las secciones sindicales locales y las autoridades educativas estatales.

Por ello, recomendamos a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los comunicados emitidos por cada plantel escolar.

¿Qué exige la CNTE tras convocar a un paro nacional?

El anuncio forma parte de una serie de movilizaciones que la CNTE ha impulsado durante las últimas semanas para exigir cambios en diversas políticas relacionadas con el sector educativo.

Las principales demandas del magisterio

Entre las exigencias planteadas por la organización destacan:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Reformas al sistema de pensiones.

Incrementos salariales superiores a los anunciados por el gobierno.

Mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

Mayor presupuesto destinado al sector educativo.

Revisión de reformas educativas aplicadas en años anteriores.

Los dirigentes sindicales han señalado que las acciones podrían extenderse si no obtienen respuestas satisfactorias por parte de las autoridades federales.