Es alcalde… y extorsionador: ¿quién es Jesús Corona Damián, edil de Cuautla capturado en Operativo Enjambre?

La ofensiva federal contra presuntas redes de corrupción y delincuencia organizada en Morelos sumó un nuevo capítulo este viernes con la detención de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, quien era buscado por autoridades federales desde hace varios días como parte de la denominada Operación Enjambre.

La captura del edil ocurre después de que lograra evadir un operativo realizado por fuerzas federales a mediados de mayo, cuando diversos funcionarios y exfuncionarios de la región fueron detenidos durante acciones coordinadas por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras dependencias federales.

¿Por qué era buscado Jesús Corona Damián?

De acuerdo con información difundida por autoridades y medios nacionales, el alcalde de Cuautla era investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Las pesquisas forman parte de las acciones emprendidas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y de la Operación Enjambre, un operativo que busca desarticular redes de protección institucional relacionadas con grupos criminales.

Aunque las autoridades no habían detallado públicamente todos los cargos específicos, reportes judiciales indicaban que existía una orden de aprehensión en su contra relacionada con investigaciones por presunta delincuencia organizada y otros delitos federales.

El alcalde había logrado escapar de un operativo federal

El nombre de Jesús Corona Damián ocupó titulares desde el pasado 20 de mayo, cuando autoridades federales realizaron una serie de detenciones en Morelos. Mientras varios funcionarios fueron capturados, el alcalde de Cuautla logró evitar su arresto y permaneció prófugo durante varios días.

Incluso, durante ese periodo promovió un juicio de amparo para solicitar que, en caso de ser detenido, fuera presentado inmediatamente ante un juez y no permaneciera incomunicado. Sin embargo, la medida no impedía la ejecución de la orden de captura.

¿Quién es Jesús Corona Damián?

Jesús Corona Damián es un político con trayectoria en la administración pública de Cuautla. A lo largo de los años ocupó diversos cargos municipales antes de convertirse nuevamente en presidente municipal de uno de los municipios más importantes de Morelos.

Su nombre adquirió relevancia nacional en meses recientes después de que apareciera mencionado en investigaciones relacionadas con presuntos grupos criminales que operan en la zona oriente del estado. El propio funcionario negó en diversas ocasiones cualquier vínculo con organizaciones delictivas y llegó a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República tras ser señalado públicamente.

La Operación Enjambre sigue avanzando

La detención del alcalde se produce dentro de una investigación más amplia que ha alcanzado a presidentes municipales, funcionarios, empresarios y operadores políticos de distintas regiones del país. Según información presentada por el Gabinete de Seguridad, las indagatorias buscan combatir estructuras de corrupción que presuntamente facilitaron actividades de extorsión, protección criminal y manejo irregular de recursos públicos.

En el caso de Morelos, las investigaciones se han concentrado especialmente en municipios de la zona oriente del estado, donde las autoridades identificaron posibles nexos entre servidores públicos y grupos criminales que operan en la región.

¿Qué proceso judicial le espera a Jesús Corona tras la captura?

Ahora será el proceso judicial el que determine la situación legal de Jesús Corona Damián. Tras su detención, las autoridades deberán presentarlo ante un juez para que se definan las medidas cautelares correspondientes y se conozcan formalmente los delitos que le son imputados.

La captura representa uno de los golpes más relevantes dentro de la Operación Enjambre en Morelos y podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la presunta relación entre actores políticos y estructuras criminales en la entidad. Mientras avanzan las diligencias, el caso continúa generando atención tanto en el ámbito político como en el de seguridad pública.