Profeco, Amazon, Meta y CONCANACO SERVYTUR se unen para evitar estafas durante el Mundial 2026

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Amazon, Meta y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) pusieron en marcha la campaña educativa ¡Que no te metan gol!, para la prevención de estafas en línea.

La Profeco explicó que el objetivo de la iniciativa es ayudar a las personas a evitar fraudes relacionados con la venta de boletos para partidos y paquetes de viajes, entre otros productos y servicios que se estarán ofertando durante esta temporada.

Por lo tanto, la dependencia federal detalló que a través de contenidos que serán difundidos en Facebook, Instagram y otras redes sociales, se darán recomendaciones para que las personas no caigan en ofertas demasiado buenas para ser ciertas, no realicen depósitos o transferencias a personas que no conocen y activen las alertas de su banco para monitorear movimientos sospechosos, entre otros.

El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, mencionó que la única página oficial para la venta de boletos es el sitio web del organizador del torneo de futbol, por lo que si se compra en cualquier otro sitio, se corre el riesgo de caer en estafas al no tener garantizado que se tengan entradas para los partidos.

“En Amazon, la seguridad de nuestros clientes es una prioridad. Estamos comprometidos con fomentar compras seguras y por eso nos sumamos a esta iniciativa junto con Meta, Profeco y CONCANACO SERVYTUR para brindar a los consumidores mexicanos la información que necesitan para comprar con confianza, especialmente en temporadas de alta actividad como la que se avecina”, señaló el Country Manager de Amazon México, Pedro Huerta.

“En Meta asumimos la responsabilidad de proteger a las personas en nuestras plataformas, sobre todo ante eventos de escala mundial como el que está por llegar. Se estima que entre junio y julio arribarán 5.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, lo que incrementará significativamente la actividad digital en torno a boletos, hospedaje y servicios turísticos. Con estas acciones, queremos ayudar a que visitantes y residentes disfruten la mejor experiencia y no sean víctimas de fraude. Además, contamos con equipos dedicados a monitorear y actuar contra cuentas que busquen estafar o infringir nuestras políticas”, informó el director de Políticas Públicas de Meta en México, Íñigo Fernández.

El presidente de CONCANACO SERVYTUR, afirmó que están convencidos de que prevenir fraudes digitales también es proteger la economía real. Cada boleto, reservación, paquete turístico o servicio contratado de manera segura permite que la derrama llegue al comercio formal, a hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y negocios familiares de las comunidades anfitrionas. Por eso, hacemos un llamado a las y los consumidores a verificar canales oficiales, desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser ciertas y privilegiar el consumo local.

Por último, la Profeco indicó que para más recomendaciones e información sobre cómo prevenir estafas y hacer denuncias, la población puede acceder al sitio que la Profeco ha habilitado para el torneo: https://mundialsocial.profeco.gob.mx/.

La Crónica de Hoy 2026