Entregan remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez

Aeropuerto Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. (Marina)

El Gobierno de México entregó la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, tras una serie de obras que mejoraron las instalaciones para el disfrute y comodidad de las más de 45 millones de personas que utilizan anualmente la terminal aérea.

Esta renovación integral es estratégica para la conectividad, competitividad del país.

Los trabajos integran 106 proyectos destinados a transformar el aeropuerto y que al mismo tiempo permitiera operar con los más altos estándares de seguridad y calidad.

Con la proximidad de la Copa Mundial de Futbol, fue diseñado un programa dividido en dos fases. La primera contempló las acciones prioritarias a concluir antes del evento, mientras que la segunda considera obras que podrán ejecutarse posteriormente sin afectar las operaciones aeroportuarias ni la experiencia de las personas usuarias.

En la primera fase se invirtieron aproximadamente seis mil 500 millones de pesos, de un programa total estimado en 10 mil millones de pesos.

El objetivo de esta remodelación funcional y modernización integral es brindar una mejor experiencia a todas las personas pasajeras y usuarias del aeropuerto, garantizando altos niveles de seguridad operacional y aeroportuaria.

Desde abril de 2025 y hasta este mes de mayo, cerca de dos mil mujeres y hombres trabajaron diariamente para entregar una infraestructura moderna, funcional y digna para México.

Fueron intervenidos dos 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a las personas pasajeras en ambas terminales.

Asimismo, se recuperaron y reorientaron 34 mil metros cuadrados adicionales que hoy se destinan a ampliar salas de última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

En ambas terminales se ampliaron 25 por ciento las líneas de inspección de los filtros de seguridad. Gracias a ello, en horarios de alta demanda las personas pasajeras no deberán esperar más de cuatro minutos para concluir su proceso de revisión, mientras que en horarios de baja afluencia el tiempo promedio será inferior a dos minutos.

También se generaron mejoras sustantivas en cinco aspectos fundamentales: la eficiencia en los filtros de seguridad; la puntualidad de los vuelos y la entrega de equipaje; la ampliación y modernización de sanitarios; la disponibilidad de un servicio de internet estable y de alta velocidad; y la creación de condiciones que permitan a las personas pasajeras elegir libremente el medio de transporte de su preferencia al salir del aeropuerto.

En materia migratoria, el incremento a 40 filtros automatizados y 60 filtros físicos permitirá que las personas pasajeras internacionales reduzcan significativamente sus tiempos de espera.

Lo que anteriormente representaba hasta 40 minutos en horarios de alta demanda, ahora podrá resolverse en un tiempo promedio máximo de nueve minutos. En horarios de baja afluencia, el proceso no deberá exceder los dos minutos.

Respecto a la entrega de equipaje, el trabajo coordinado con aerolíneas, prestadores de servicios y autoridades ha permitido alcanzar un nivel de puntualidad del 80 por ciento en la entrega de maletas dentro de los estándares establecidos de hasta 40 minutos.

Además, se realiza la sustitución las bandas de reclamo de equipaje por equipos más modernos, seguros y eficientes.

De igual manera, se continúa la implementación de mejoras estratégicas como el Centro de Conexión de Equipajes de la Terminal 2, que reducirá a la mitad los tiempos de transferencia de maletas entre vuelos de conexión.

Asimismo, se instaló una nueva red de internet de última generación con cobertura integral en ambas terminales y adquirimos tres mil 629 cámaras conectadas a un sistema inteligente apoyado por herramientas de análisis avanzadas para fortalecer la seguridad aeroportuaria.

Para mejorar la operatividad de la Terminal 2, se ampliaron los carriles de circulación, la expansión de la glorieta exterior y la construcción de dos estacionamientos con capacidad para 290 vehículos.

Así, se incrementaron en mil 200 los espacios de estacionamiento dentro de predios aeroportuarios.

Atendiendo una de las principales demandas de las personas usuarias, se mejoraron los pasillos e instalaciones de las bahías ubicadas fuera de la zona federal, garantizando que las personas pasajeras puedan utilizar libremente el servicio de transporte de su preferencia.

Se construyó una calle de rodaje de salida rápida, la primera de tres proyectadas, lo que reducirá hasta en 25 segundos el tiempo que las aeronaves ocupan durante las maniobras posteriores al aterrizaje.

Para dar una alta capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos, se ejecutó mantenimiento mayor a cárcamos y sistemas de bombeo, se adquirieron barredoras y unidades especializadas para succión y desazolve, y se fortaleció el procedimientos de atención a contingencias.

Adicionalmente, se renivelaron 85 hectáreas de áreas verdes y se llevan a cabo trabajos de conformación de franjas de pista y mantenimiento de márgenes de rodaje para garantizar áreas operativas seguras.

Al tomar la palabra, la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que las líneas de drenaje, agua potable y electricidad fueron remodeladas, instalaciones que fueron instaladas desde 1929 y 1952, restructuración integral que mejora el servicio en una zona que sufre de hundimientos por el tipo de suelo.

“Esa inversión de es de los autogenerados del aeropuerto, no se dio presupuesto público. Es un compromiso más cumplido”, expresó Sheinbaum Pardo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dijo que tras el rezago de la infraestructura en el Aeropuerto, en el pasado se intentó cerrar para construir una terminal faraónica, con la única finalidad de celebrar negocios.

Dijo que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el remodelado aeropuerto de consolida como el corazón del nuevo sistema aeroportuario integrado y distribuido en la zona metropolitano, junto al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la terminal aérea en el municipio de Toluca, en el Estado de México.

Con la transformación profunda para modernizar las instalaciones, fortalecer la seguridad y mejorar la experiencia de los usuarios, se crea una terminal a la altura de las necesidades de la población.

“Esta gran obra cobra relevancia rumbo al mundial, México, en pocos días estará bajo la mirada del mundo y el aeropuerto es la prima imagen que millones de visitantes tendrán de nuestra nación y aquí encontrarán hoy infraestructura moderna, digna y funcional, una puerta de entrada que refleja la hospitalidad y la capacidad de nuestro pueblo”.

La mandataria capitalina destacó que su administración ha colaborado con intervenciones artísticas en las Terminales 1 y 2, compuestas por exposiciones fotográficas, muros florales y exposiciones que destacan la grandeza cultural y ancestral de México.