Piden morenistas en Senado que Calderón y Peña Nieto rindan cuentas por caso Israel Vallarta

Florence Cassez e Israel Vallarta cuando fueron capturados en diciembre del 2025 (La Crónica de Hoy)

Integrantes de la comisión de derechos Humanos de la Cámara Alta, como el senador. Antonino Morales Toledo, demandaron que los ex presidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto rindan cuentas luego de que Israel Vallarta Cisneros, fue absuelto tras 20 años de prisión acusado de ser el líder de una banda de secuestradores en la que también estaba presuntamente involucrada la francesa Florence Cassez, liberada hace 12 años por violación al debido proceso.

Morales Toledo consideró que con esta liberación el ex secretario de Seguridad Publica, Genaro García Luna, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto “quedan evidenciados como coautores de la detención arbitraria, manipulación de evidencias y tortura contra Vallarta Cisneros”.

“La farsa televisiva dirigida por García Luna y (Carlos) Loret de Mola es una nimiedad comparada con el montaje judicial ordenado por Calderón y continuado por Peña Nieto, con el que se fabricaron pruebas y seleccionaron jueces a modo para darle veracidad al show”, aseveró en alusión a la transmisión diferida del supuesto rescate de un secuestro que realizó entonces el programa del periodista, Loret de Mola.

Este caso –agregó--demuestra una vez más la correcta decisión de reformar al Poder Judicial y purificarlo, “el pueblo se cansó de la justicia para el rico y poderoso y cárcel para el pobre”.

Recalcó que “así operaba la derecha y Felipe Calderón deberá dar una explicación, pero también los priistas que arroparon a personajes como Isabel Miranda de Wallace; sexenios en los que la justicia fue manoseada y mucha gente permaneció sin sentencia, como Israel Vallarta, hasta ahora que el Instituto Federal de Defensoría cumple realmente su responsabilidad”.

Tras 20 años de prisión, Israel Vallarta abandonó el penal de alta seguridad de El Altiplano donde estuvo internado sin sentencia acusado de liderar una banda de secuestradores denominada Los Zodiaco.

Vallarta era pareja sentimental de la francesa Florence Cassez, quien fue liberada en el 2013 por violaciones al debido proceso tras comprobarse que la transmisión del supuesto montaje fue en realidad escenas realizadas para un noticiero de televisión conducido por Carlos Loret de Mola.

“Se van a enterar de muchas verdades” , aseveró Vallarta al salir de prisión,

Antonino Morales aseveró que en el gobierno de la República no se tolerará la corrupción en las instituciones de seguridad ni en ninguna otra instancia y las investigaciones abiertas se tendrán que agotar, trátese de quien se trate, como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Le decimos al presidente del PRI que no se escude en una supuesta persecución. No, aquí no hay perseguidos políticos ni montajes, como en los gobiernos del PRI o del PAN, aquí tenemos una gran presidenta que gobierna con firmeza, humanismo y legalidad. Si quiere denunciar supuestos vínculos con el crimen organizado que comience con los del PRI y del PAN.”

El senador Antonino Morales también se refirió a la solicitud de desafuero que se concretó este viernes contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Morena acusado de desvío de recursos durante su encargo como gobernador de Campeche.

