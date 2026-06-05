Con billete de Lotería celebran bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

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En el marco de la Sesión Extraordinaria, Pública y Solemne del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, se develó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4015 dedicado al Bicentenario de la instalación del Poder Judicial. El acto tuvo lugar en el Teatro Metropolitano de la capital queretana, con la presencia del gobernador Mauricio Kuri González, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, el Magistrado Presidente Braulio Guerra Urbiola y el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz.

La directora Olivia Salomón destacó que “Querétaro es uno de los lugares donde México aprendió a convertirse en nación, aquí se han escrito algunas de las páginas más trascendentes de nuestra historia y aquí, hace doscientos años, comenzó a consolidarse una institución llamada a proteger uno de los bienes más valiosos de toda sociedad: la justicia”. Subrayó que la conmemoración dialoga con los principios que impulsa el Gobierno de México encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, orientados a construir instituciones cercanas al pueblo y comprometidas con los derechos de las personas.

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Por su parte, el Magistrado Presidente Braulio Guerra Urbiola convocó a las y los juzgadores a comprender que cada sentencia impacta en el orden público, el tejido social y la gobernabilidad del Estado, recordando que “mientras exista justicia, existirá futuro”. Llamó a construir instituciones sólidas, de paz y de estado de derecho para las generaciones presentes y futuras.

El Sorteo Mayor No. 4015, que se realizará el martes 9 de junio de 2026, cuenta con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y pondrá en circulación 3 millones 600 mil cachitos disponibles en puntos de venta y en miloteria.mx. La transmisión se llevará a cabo en el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.