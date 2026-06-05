Autonomía universitaria, clave para la libertad académica y la democracia, afirma rector de la UNAM

Leonardo Lomelí Rector de la UNAM

La autonomía universitaria constituye una de las principales garantías para el desarrollo del pensamiento crítico, la libertad académica y la contribución de las instituciones de educación superior al fortalecimiento democrático del país, afirmó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante una conferencia magistral impartida en el marco del 55 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el rector señaló que este principio representa tanto una conquista histórica como una responsabilidad permanente para las universidades públicas.

Afirmó que la autonomía universitaria es una conquista, una responsabilidad compartida y que por lo tanto reservarla es fundamental para pensar con libertad, formar con calidad y contribuir al desarrollo democrático de nuestras sociedades

La autonomía como vía para un buen manejo de las instituciones

Ante autoridades académicas, estudiantes y representantes de diversas universidades del país, Lomelí destacó que la autonomía no implica aislamiento de las instituciones educativas ni ausencia de rendición de cuentas, sino la posibilidad de ejercer sus funciones con independencia, rigor académico, transparencia y compromiso social.

“No significa aislar a las universidades ni eximirlas de sus responsabilidades. Implica asegurar que puedan servir mejor a la sociedad, con independencia, rigor académico, transparencia, compromiso social y visión a largo plazo” señaló.

Durante su intervención, Lomelí sostuvo que la vida autónoma de las universidades requiere garantizar al menos cinco condiciones fundamentales: reconocimiento jurídico, financiamiento suficiente, gobierno propio, libertad académica y vocación social.

Explicó que estas condiciones permiten a las instituciones planear proyectos de largo plazo, actualizar sus programas educativos, fortalecer la investigación científica y responder a las necesidades sociales sin depender de coyunturas políticas o intereses externos.

El rector advirtió que la autonomía universitaria puede verse debilitada cuando existen restricciones presupuestales condicionadas, limitaciones a la libertad de cátedra o intentos de subordinación de los órganos de gobierno universitario.

Desafíos académicos contemporáneos

También alertó sobre nuevos desafíos que enfrentan las universidades en el siglo XXI, entre ellos la presión de indicadores internacionales, rankings académicos, incentivos de mercado y esquemas de financiamiento que pueden influir en las prioridades institucionales.

Señaló que la autonomía no solo debe protegerse frente a injerencias gubernamentales; también debe cuidarse ante nuevas formas de valoración que pueden orientar silenciosamente las decisiones académicas.

55 años de la autonomía universitaria UANL

Reconocimiento a la UANL

El rector de la UNAM reconoció además el papel de la UANL como una de las instituciones públicas de educación superior más importantes de México. Destacó que actualmente atiende a cerca de 230 mil estudiantes, ofrece más de 400 programas educativos y cuenta con más de mil 300 investigadores reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.

Asimismo, subrayó la relevancia de los servicios que presta a la sociedad a través de su Hospital Universitario, centros de salud y programas comunitarios, los cuales han beneficiado a millones de personas.

Por su parte, el rector de la UANL, Santos Guzmán López, afirmó que los 55 años de autonomía de la institución reflejan una trayectoria basada en la libertad de pensamiento, la independencia intelectual y el compromiso con la sociedad.

Sostuvo que las universidades autónomas tienen la capacidad de colaborar con gobiernos, sectores productivos y organizaciones civiles sin renunciar a su pensamiento crítico ni a su responsabilidad social.

Expresó que la autonomía es una responsabilidad permanente que exige visión, madurez y compromiso con el interés público.

Guzmán López destacó además que este principio está estrechamente ligado a la transparencia, la rendición de cuentas y la formación de profesionistas comprometidos con los valores democráticos y el desarrollo del país.

En el encuentro participaron también rectores de diversas universidades públicas estatales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la educación superior pública como herramienta para impulsar la igualdad de oportunidades, la generación de conocimiento y el crecimiento nacional.

La conmemoración del 55 aniversario de la autonomía de la UANL sirvió como espacio de reflexión sobre los retos que enfrentan las instituciones de educación superior y la necesidad de preservar su capacidad de autogobierno en un contexto de transformaciones políticas, económicas y tecnológicas.

Al concluir su conferencia, Leonardo Lomelí afirmó que la educación superior pública sigue siendo una pieza fundamental para la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y basada en el conocimiento, por lo que llamó a defender la autonomía universitaria como uno de los pilares del desarrollo nacional.