Abierta investigación sobre red de extorsión en Acapulco; se indaga posible vínculo con funcionarios: Sheinbaum

Jesús "N" con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la investigación en torno a la presunta red de extorsión que operaba en Acapulco permanece abierta y que las autoridades determinarán, con base en las indagatorias, si existió alguna relación con servidores públicos.

Durante su conferencia matutina realizada este viernes en Coatzacoalcos, Veracruz, la mandataria fue cuestionada sobre posibles vínculos entre integrantes del grupo delictivo recientemente desarticulado y funcionarios del gobierno de Guerrero, incluida la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Sheinbaum señaló que las investigaciones continúan y que cualquier eventual responsabilidad de algún servidor público deberá desprenderse de los resultados de las pesquisas.

“Para poder hacer las detenciones hubo una investigación muy importante. Y si tuviera que ver con algún funcionario, pues va a salir de la propia investigación”, declaró.

El pasado 3 de junio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la captura de 11 personas presuntamente vinculadas con actividades de extorsión en el puerto guerrerense, entre ellas Jesús Zamora Cervantes y Arturo Pantoja Guatemala, identificados como dirigentes del sector turístico local.

La presidenta destacó que la operación que derivó en las detenciones fue resultado de aproximadamente ocho meses de trabajo de inteligencia y adelantó que la próxima semana se darán a conocer más detalles sobre el caso.

Además de su presunta colaboración con el Gobierno de Acapulco, ambos presumían cercanía con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y varios de sus funcionarios, según versiones de los denunciantes.