Sismo hoy de magnitud 5.6 sacude Guerrero; se percibe en la Ciudad de México sin activar la alerta sísmica

Sismo HOY 28 de noviembre de 2025 en México: ¿por qué no sonó la alerta en CDMX?

Un sismo de magnitud preliminar 5.6 se registró la tarde de este viernes 5 de junio de 2026 frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 14:55 horas y tuvo su epicentro a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 27 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 05/06/26 14:55:01 Lat 16.60 Lon -98.64 Pf 5 km pic.twitter.com/wwDzI7WLxf — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 5, 2026

Sismo hoy provoca “sustito” en la CDMX

El temblor fue percibido en distintas zonas de la Ciudad de México; sin embargo, debido a que no cumplió con los parámetros de riesgo establecidos, no se activó la Alerta Sísmica.

En algunas colonias capitalinas, como la Roma, se sintió una breve pero fuerte sacudida.

Tras el movimiento, el Gobierno de la Ciudad de México informó a través de redes sociales que se activaron los protocolos de seguridad y monitoreo en la capital del país.

“Se percibe sismo en la ciudad, sin ameritar Alerta Sísmica. Se activan todos los protocolos de seguridad”, señalaron las autoridades capitalinas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas lesionadas.