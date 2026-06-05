Recrimina Morena actitud prepotente de alcalde de Metepec; DH del Edomex inició investigación de oficio

Alcalde de Metepec, Fernando Flores con el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero

La dirigencia nacional de Morena, recriminó la actitud soberbia y prepotente del Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores, que llegó con un grupo armado a irrumpir en un club deportivo para golpear a un ciudadano.

“Cuando un alcalde utiliza su poder para intimidar deja de representar a la ciudadanía y representa el peor rostro de la política: la soberbia del poder. Nadie está por encima de la ley”, , estableció

A su vez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) inició una investigación de oficio tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparece el presidente municipal de Metepec, junto con sus escoltas, irrumpiendo violentamente al interior del Club Deportivo La Asunción.

A través de un comunicado, el organismo defensor de los derechos humanos calificó como preocupante el contenido del material difundido, en el que se observa que tanto el alcalde panista, como sus escoltas, entraron por la fuerza a la casa club de este complejo deportivo, y arremetieron contra personas que se encontraban adentro.

En el video se observa como los escoltas portaban en las manos armas de grueso calibre, con una actitud intimidatoria contra quienes estaban dentro del lugar.

La CODHEM advirtió que dicha conducta pudo haber puesto en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad de quienes se encontraban en ese sitio, por lo que determinó abrir una investigación para analizar posibles actos u omisiones de autoridad que pudieran constituir vulneraciones a derechos humanos.

El organismo precisó que las indagatorias se enfocarán particularmente en la protección del derecho a la integridad y a la seguridad personal, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar si existió alguna actuación indebida por parte de servidores públicos municipales.

En su posicionamiento, la Comisión recordó que toda persona servidora pública está obligada a conducirse con legalidad, responsabilidad, prudencia y respeto irrestricto a la dignidad humana, por lo que ninguna autoridad puede actuar fuera del marco constitucional ni generar condiciones de intimidación, riesgo o abuso frente a la ciudadanía.

La CODHEM señaló que dará seguimiento puntual al caso y, una vez concluidas las investigaciones, adoptará las determinaciones que correspondan conforme a las atribuciones que le confiere la ley.

Cabe señalar que después de la difusión del video, que se hizo viral en redes sociales, el alcalde de Metepec, Fernando Flores publicó otro video ofreciendo una disculpa publica por lo acontecido.

“Lamento profundamente lo sucedido la mañana de este jueves, hecho que se viralizó en redes sociales cuando acudí a un llamado de ayuda por un conflicto al interior del club deportivo del cual soy socio”, expresó.

El alcalde reconoció que su actuación pudo ser percibida como excesiva y ofreció una disculpa a quienes así lo consideren. Sin embargo, sostuvo que su intervención tuvo como propósito evitar que el altercado escalara y pusiera en riesgo la integridad de las personas involucradas.

“Desde el corazón ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte. Sin justificar mis acciones, debo decir que mi respuesta obedeció a solucionar lo más pronto posible el altercado al interior, que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados”, señaló.

“Estaré atento y con total disposición para atender cualquier requerimiento que se me haga por estos hechos”, añadió.