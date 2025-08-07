“Si elegimos esta actividad, hay que predicar con el ejemplo”: Luisa María sobre viaje de Andy a Japón

l

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde de gira por Morelos es cuestionada por la ausencia de su secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán

En medio de la polémica que rodea el viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Japón donde fue exhibido en hotel y tiendas de lujo al igual que otros lideres morenistas en Europa, la dirigente nacional de ese partido, Luisa María Alcalde recordó a sus diferentes liderazgos que si eligieron esta actividad política deben poner el ejemplo de vivir en la justa medianía aunque tengan los recursos para viajar o comprarse artículos de lujo ya sea en públicos o privado.

En una carta que emitió López Beltrán acusó a sus adversarios de espionaje y justificó sus vacaciones a Japón luego “de extenuantes jornadas de trabajo”.

“Como representantes populares nos toca siempre poner el ejemplo en nuestra vida pública y también en nuestra vida privada. Porque elegimos esta actividad. A lo mejor con otra actividad, pues no. Pero en esta actividad, eligiéndola, entonces yo tengo que poner el ejemplo”, demandó Alcalde

Aunque se tengan los recursos de ponerse, ropa muy cara—agregó— -yo tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa- puede ser, pero no hacerlo.

De gira por el estado de Morelos, la dirigente morenista, rechazó que su secretario de Organización, Andy López Beltrán haya violado los principios de ese partido con su viaje a Japón donde fue exhibido en hotel y tiendas de lujo pues justificó que no incurrió en actos de corrupción y lo hizo con recursos propios.

No obstante insistió en que la exigencia de la justa medianía a los liderazgos morenistas no significa que no puedan viajar sino evitar los lujos.

“Significa evitar los lujos, significa gobernar con el ejemplo y tener claridad que el poder es humildad, eso…”, remarcó

Insistió en que hay una campaña de la derecha para instalar la narrativa de que Morena es lo mismo que los otros partidos en materia de corrupción de sus liderazgos para debilitar a este movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador.

“Debemos tener claridad de que esto se trata de una campaña de la derecha que quiere debilitar a nuestro Movimiento. Si se debilita a Morena, pues imagínense ustedes qué queda. ¿Quién? A ver, díganme ustedes. Si no existe Morena, ¿quién? ¿El PRIAN? ¿El PRI? ¿El PAN? ¿Alito? ¿O cómo está la cosa?”. Cuestionó

Alcalde fue cuestionada por la ausencia cada vez más evidente de su secretario de Organización, Andrés Manuel López Obrador en las giras o encuentros que realiza por los estados de la República y justificó que cada quien hace la actividad que les corresponde al interior del partido.

“A él (López Beltrán) le toca reunirse con la estructura de organización. Y nosotros tenemos una estructura organizativa a través de coordinadores operativos territoriales, lo que hemos llamado los COTs. Y ellos tienen tareas muy específicas. Entonces, cuando a él le toca recorrer, le toca reunirse con esos coordinadores operativos territoriales para ir evaluando sus metas”, justificó