Profeco alerta riesgo en bloques magnéticos para niños pequeños

Juguetes

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para advertir sobre el riesgo que representan dos modelos de bloques magnéticos de la marca Tegu, diseñados para bebés y niños pequeños.

De acuerdo con la dependencia, los imanes que permiten apilar las piezas podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o incluso fatales.

La alerta aplica para 190 unidades de los modelos STA-BGY-801T “Rainbow” y STA-BTP-806T “Big Top”, ambos juegos de bloques magnéticos apilables flotantes.

La Profeco informó que la empresa Tegu Holding Inc. reemplazará de manera gratuita los productos por versiones que cumplan con los estándares de calidad y seguridad. El proceso de vigilancia comenzó el 31 de julio y continuará de forma indefinida.

Aunque no se han reportado incidentes en México, la autoridad recomendó a padres y tutores suspender de inmediato el uso del producto y solicitar el reemplazo a través de los canales de atención que la compañía ha habilitado en su página web, correo electrónico y número telefónico.

La Profeco recordó que el nuevo producto será enviado sin costo directamente a los domicilios y aseguró que supervisará el cumplimiento de este procedimiento.