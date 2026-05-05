El riesgo de comprar autos robados en Marketplace: así puedes evitar el fraude, según la Fiscalía michoacana

Cuidado con Marketplace La Fiscalía General del Estado de Michoacán alertó sobre fraudes en la venta de vehículos usados. (Pexels)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) alertó a la ciudadanía sobre el aumento de fraudes en la compra y venta de vehículos a través de plataformas digitales como Marketplace, luego de que dos personas fueran vinculadas a proceso por presuntamente intentar comercializar un automóvil con documentos falsos y reporte de robo.

El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, reiteró el llamado a no adquirir vehículos mediante redes sociales o plataformas digitales sin antes verificar su procedencia legal ante las autoridades correspondientes, ya que este tipo de delitos afecta directamente el patrimonio de las familias michoacanas.

Detienen a dos personas por presunto fraude con vehículos

De acuerdo con la información oficial, Christian “N” y Alejandra “N” y/o Patricia Josefa “N” fueron detenidos en flagrancia cuando presuntamente intentaban concretar la venta irregular de un automóvil utilizando documentación apócrifa.

Las investigaciones comenzaron tras la denuncia de una víctima que había comprado previamente un vehículo mediante Marketplace por 300 mil pesos. Posteriormente se descubrió que la unidad contaba con reporte de robo y pertenecía a una empresa arrendadora.

Tras detectar un nuevo intento de venta con características similares, la víctima dio aviso a las autoridades, lo que permitió a elementos de la Policía de Investigación implementar un operativo para detener a las personas involucradas.

Fraude en Marketplace La FGE de Michoacán detuvo a una mujer por fraude en la reventa de vehículos en redes sociales. (Especial)

Juez los vincula a proceso y ordena prisión preventiva

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control calificó de legal la detención y posteriormente resolvió vincular a proceso a las dos personas imputadas por los delitos de uso de documentos falsos y cohecho.

Además, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerán internos en el penal de Mil Cumbres mientras continúan las investigaciones.

FGE exhorta a verificar vehículos antes de comprarlos

La Fiscalía de Michoacán señaló que mantiene una política firme para combatir los delitos relacionados con fraudes digitales y comercialización ilegal de vehículos, especialmente aquellos cometidos mediante plataformas en línea.

La dependencia exhortó a la población a verificar la legal procedencia de cualquier automóvil antes de concretar una compra y a denunciar cualquier intento de fraude ante las autoridades.

¿Cómo evitar fraudes al comprar autos en Marketplace?

Para evitar ser víctima de fraude por parte de revendedores de autos en Marketplace, la Fiscalía General del Estado de Michoacán recomienda:

Verificar el estatus legal del vehículo

⁠Revisar la autenticidad de la documentación

Evitar pagos anticipados sin validación

⁠Solicitar revisión física y legal de la unidad

Desconfiar de ofertas por debajo del precio promedio

⁠Realizar transacciones en lugares seguros y acompañados de autoridades

Con estas acciones, las autoridades buscan prevenir nuevos casos de fraude y evitar que más ciudadanos sean víctimas de engaños relacionados con la venta de automóviles en plataformas digitales.