Acusa Morena a Díaz Ayuso de provocación e intento de desestabilización al gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de visita en México se ha reunido con integrantes de la oposición (José Méndez/EFE)

La dirigencia nacional de Morena arremetió contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las políticas con más peso en el conservador Partido Popular (PP) de España que está de visita en nuestro país y que ha lanzado fuertes críticas a “los narcoestados y dictadores de ultraizquierda” en América Latina.

Díaz Ayuso se ha reunido con integrantes de la oposición y medios de comunicación, lo que ha provocado la molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la dirigencia de Morena quien acusó a la española de provocación y de intentar desestabilizar gobiernos progresistas.

“Esto no es diplomacia: es intervención en asuntos internos, una práctica que México ha rechazado históricamente desde la Doctrina Estrada”, acusó la dirigencia nacional de Morena.

En lo que fue su primer posicionamiento al frente de Morena, Ariadna Monitel, acusó a Díaz Ayuso de llegar a México para abonar el proyecto de la ultraderecha transnacional: esa red articulada de actores políticos que trabaja de manera coordinada para intentar desestabilizar gobiernos progresistas, horadar legitimidades democráticas y exportar un modelo de odio disfrazado de libertad.

“No aceptamos que el escrutinio venga envuelto en la hipocresía de quienes depredan en sus países mientras predican en los nuestros”, recalcó

“No nos engañemos sobre el propósito de esta visita. Isabel Díaz Ayuso no viene a México a conocer su grandeza ni a estrechar lazos de cooperación genuina”, indicó

La dirigencia morenista rechazó lo que calificó la agenda de la ultraderecha transnacional que utiliza figuras como Ayuso para desestabilizar gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina, y llamó a la solidaridad de los movimientos populares de España, de Europa y del mundo contra este proyecto de restauración conservadora.

Reafirmó que en México la soberanía popular expresada en las urnas es la única autoridad legítima que orienta la vida pública de esta nación.

En ese sentido advirtió a los sectores de la oposición que se articulan con esta visita que el pueblo mexicano tiene memoria y sabe distinguir entre quienes trabajan por el país y quienes trabajan para intereses foráneos.

“Esa diferencia será, una vez más, determinante en las urnas”, indicó

Montiel envió a Díaz Ayuso y “!a quienes la respaldan” que México no se rinde y no se vende.